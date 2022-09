Appli mobile TourMaG



Entretien avec Frank Tepper, contracting manager chez Mondial Tourisme

En cette fin de haute saison et à l’approche de l’hiver, nous vous avons fait un tour d’horizon avec Frank Tepper, contracting manager chez Mondial Tourisme. Entre le lancement d’une nouvelle destination et l’élargissement de la production sur ses destinations phares, le tour opérateur est dans les starting-blocks pour entamer la saison hivernale.

Rédigé par Laure Chevrinais le Lundi 12 Septembre 2022

Quelle est l’actualité imminente de la rentrée chez Mondial tourisme ?

Frank Tepper : Tout d’abord il y a la sortie de notre brochure hiver actuellement en cours de distribution dans les agences. Nous sommes également en plein préparatifs du salon IFTM Top résa où nous avons depuis plusieurs années maintenant un stand dans le village TO. Ce sera l’occasion pour nos partenaires de rencontrer la majeure partie de nos équipes. Cette année, il y aura la possibilité de gagner 2 voyages d’une semaine en all inclusive pour 2 personnes au Royal Thalassa 5* de Monastir ainsi qu’une trottinette électrique. Pour pouvoir participer il suffit juste de répondre à notre quiz et d’être présent lors du tirage au sort aura lieu chaque jour à 16h sur notre stand 1-H58.

Comment se passent les ventes pour l’après saison ? Frank Tepper : Comme il est d’usage chez Mondial Tourisme, nous avons d’importants engagements sur les vols et les hôtels, y compris en dehors des périodes de pointe. Dans la lignée de ce que nous avons vécu depuis le printemps, la dynamique des ventes est très positive. Nous sommes en avance sur nos objectifs, à la fois sur nos destinations historiques, mais également sur nos nouvelles destinations. A ce jour il nous reste de la disponibilité sur l’ensemble de nos destinations jusqu’aux vacances de la Toussaint incluses. Nos ventes pour cet hiver sont également ouvertes.



Quelle est la programmation pour cet hiver ? Frank Tepper : les nouvelles destinations lancées l’année dernière (République Dominicaine, Laponie, Tenerife et Maroc) ont rencontré un franc succès au-delà de nos espérances. C’est tout logiquement que nous renforçons donc notre présence sur ces destinations avec des capacités supplémentaires ainsi que de nouveaux produits.



Qu’en est-il des destinations historiques telles que la Turquie, la Tunisie et l’Egypte ? Frank Tepper : bien entendu ces 3 destinations occupent toujours une large place dans notre production hivernale, notamment avec des propositions de longs séjours en Tunisie ainsi que des cures bien-être. En Turquie, la région d’Antalya est à l’honneur avec une offre d’hôtels variée ainsi que des circuits exclusifs, tout comme Istanbul où nous proposons comme tous les ans un réveillon privatif et francophone sur le Bosphore. Pour l’Egypte, la production se répartit entre des offres balnéaires en mer Rouge et des croisières (et combiné-croisière) sur le Nil.



Des nouveautés pour cet hiver ? Frank Tepper : le marché du tourisme étant en constante évolution nous nous devons de proposer à nos clients de nouvelles destinations. Suite au succès rencontré sur Tenerife, nous avons décidé d’ouvrir une nouvelle destination aux Canaries : Lanzarote avec notamment un Mondi Club le Relaxia Olivina 4*. Dès l’ouverture des ventes, les réservations ont été au rendez-vous. Le nouveau Mondi Club ouvrira sous de bons auspices.



Après 3 ans d’existence, quel est le bilan de la marque Mondial Découvertes ? Frank Tepper : sous cette enseigne sont regroupées des offres de circuits, croisières, city breaks et séjours multi activités qui complètent notre offre balnéaire. La Laponie finlandaise occupe une place importante dans cette production. Chaque hiver Mondial Tourisme met en place des charters à destination de Kittila pour des séjours uniques au-delà du cercle polaire arctique.



Y’aura-t-il des éductours cet hiver afin de faire connaître les produits Mondial Tourisme ? Frank Tepper : bien entendu nous préparons des voyages d’études durant l’hiver afin de faire découvrir nos nouveaux clubs : le Ryads Parc à Marrakech, le Best Jacaranda à Tenerife et le Relaxia Olivina à Lanzarote.



Une dernière chose à ajouter ?





Frank Tepper : Mondial est avant tout une aventure humaine, nous sommes donc impatients de vous rencontrer sur notre stand à Top Résa. Cliquez ici pour retrouver toute la production de Mondial Tourisme

Pour plus d’informations, contactez Mondial Tourisme

Responsable Régional Rhône-Alpes

Tél. : 06 42 97 30 52

david.vincent@mondialtourisme.fr



Jean FRESPECH

Responsable Régional Sud-Ouest

Tél. : 06 08 90 76 63

jean.frespech@mondialtourisme.fr



Sonia HAYI

Responsable Régionale Région parisienne et Nord

Tél. : 07 85 05 25 53

sonia.hayi@mondialtourisme.fr



Christophe LABICHE

Responsable Régional Paris et Centre

Tél. : 06 07 79 67 81

christophe.labiche@mondialtourisme.fr



Bertrand DEGOIS

Responsable Régional Ouest

Tél. : 06 82 47 90 31

bertrand.degois@mondialtourisme.fr



Yves Le Jeune

Chargé de promotion Région Est

Tél. : 06 49 09 20 47

yveslejeune@mondialtourisme.fr



Zino BENMEGAL

Responsable Régional PACA

Tél. : 06 35 36 19 16

zino.benmegal@mondialtourisme.fr





Service groupe :



Carole HOULLIER

Responsable du service groupe

Tél. : 06.42.97.54.02

