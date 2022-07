Appli mobile TourMaG



Mondial Tourisme compte 17 Mondi Club sur 8 destinations

La famille Mondi Club s’agrandit chaque année et séduit toujours plus de vacanciers. Mondial Tourisme programme pour la saison estivale pas moins de 17 clubs de sa marque, répartis sur 8 destinations soleil.

Créée en 2016, la marque Mondi Club qui à l’origine comprenait 6 clubs, n’a cessé de s’étoffer au fil des années pour répondre aux attentes des clients, désireux de découvrir de nouvelles destinations.



Ambiance familiale et conviviale, animation et représentant francophones, hôtels sélectionnés avec soin et exigence, formule all inclusive avec buffets variés et exclusivité sur le marché français sont les principaux atouts du label.



Retour sur toute la production Mondi Club ► Tunisie/Maroc



La Tunisie, destination phare du voyagiste, compte à elle seule 4 clubs maison répartis dans les zones les plus touristiques du pays. Le Vincci Marillia 4* à Hammamet au bord d’une belle plage de sable, le One Resort Jockey 4* à Monastir proposant 3 piscines et un aquapark de 9 toboggans, le Thalassa Aquapark 4* à Mahdia, région réputée pour posséder les plus belles plages du pays et le Seabel Aladin 3*sup à Djerba construit dans un style à l’architecture locale.



Nouvelle destination pour cet été, le Maroc se dote logiquement d’un tout nouveau Mondi Club à Marrakech : le Ryads Parc & Spa 4* situé au cœur de jardins luxuriants et proposant un centre de spa et de bien-être.



► Turquie/Egypte



5 Mondi Club sont programmés sur l’autre destination phare de la marque : le Yali Resort 5* dans la région d’Izmir offre à ses clients l’accès gratuit en semaine au Yali Castle Aquapark situé à 200 m de l’hôtel, l’Armonia 5* sur la péninsule de Bodrum et tout nouvellement labellisé possède une longue plage de sable certifiée drapeau bleu, la région d’Antalya se voit dotée de 2 établissements : le Water Side Resort & Spa 5* proposé en all inclusive 24h/24 et le Sealife Buket Resort & Beach 5* rénové en 2020. Le Resort Atlantis 4*, fraîchement arrivé dans la famille Mondi Club et offrant une magnifique vue sur la mer Egée complète l’offre.



L’Egypte quant à elle propose dans la région d’Hurghada, le Stella Gardens Resort & Spa Makadi Bay 4*, véritable terrain de jeu pour toute la famille avec pas moins de 8 piscines ainsi qu’un club de plongée situé dans la 2ème partie du complexe.



► Rhodes/Crète



Le Sunshine Rhodes Vacation Club 4* présent dans la production Mondi Club depuis la création de la marque est situé proche de la ville antique de Rhodes et offre une formule all inclusive jusqu’à 1h du matin.



La Crète propose 2 nouveaux clubs pour cette saison : le Rethymno Résidence Aquapark & Spa 4* avec plusieurs piscines dont 1 avec toboggans et le Saint Constantin Sea Hôtel & Spa Resort 4* avec possibilité de loger dans des chambres avec piscine à partager (en demande et avec supplément).



► Canaries/Baléares



Le Best Jacaranda 4*, situé à 3 km du quartier très animé de Playa de las Américas à Tenerife, a rejoint le label depuis cet hiver et propose 4 piscines extérieures dont une avec cascade et une chauffée toute l’année, un mini-club pour les 4/12 ans ainsi qu’un Teens club l’après-midi pour les 10/16 ans.



Toute nouvelle destination de la brochure été 2022, les Baléares entre dans la production Mondi Club avec le Best Delta 4* niché au cœur d’une pinède à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Palma de Majorque.



République Dominicaine



Pour sa première destination long courrier, Mondial Tourisme programme le Serenade Punta Cana Beach & Resort 5*. Situé au bord d’une grande plage de sable blanc et à 15 km du centre animé de Bavaro, il propose plusieurs piscines extérieures dont 1 avec toboggans, 6 restaurants, 4 bars, 4 snack-bars, une discothèque ainsi que de nombreuses activités.



Pour retrouver toute la production de Mondial Tourisme :



