Norwegian Cruise Line Holdings : bénéfice net à 930,2 millions de dollars en 2019

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd annonce avoir dégagé un résultat net de 930,2 millions de dollars au cours de l'exercice 2019 contre 954,8 millions de dollars lors de l'exercice précédent. Le revenu total a augmenté de 6,7 % pour s'établir à 6,5 milliards de dollars.



" Les dépenses d'exploitation des croisières ont augmenté de 8,5 % en 2019 par rapport à celles de l'année 2018, en raison de l'augmentation des jours de capacité, du redéploiement du Norwegian Joy au cours du deuxième trimestre 2019 et des coûts directs associés en lien avec les promotions aériennes " indique un communiqué de presse.



Malgré l'épidémie de coronavirus COVID-19 au 14 février 2020, le niveau des réservations continue à "devancer celui de l'année précédente sur une base comparable".



Frank Del Rio, President et Chief Executive Officer de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd a déclaré : "Grâce à une forte demande mondiale constatée tout au long de 2019, nous avons abordé 2020 avec le meilleur positionnement en termes de réservations et avec des prix plus élevés que les niveaux records de l'année dernière.



Cette tendance s'est poursuivie jusqu'à fin janvier, jusqu'à ce que l'épidémie de coronavirus COVID-19 commence à avoir un impact négatif sur nos activités. Si l'impact de ces effets ne peut pas être pleinement quantifié pour l'instant, notre société a des antécédents exemplaires en termes de résilience dans des environnements difficiles, et nous restons confiants dans notre capacité à réaliser une performance financière solide sur le long terme."