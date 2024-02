Nouvelles Frontières, un expert de l’Amérique latine, de l’Argentine en passant par les merveilles du Brésil, du Costa Rica et du Pérou

Du 1er janvier au 31 mars, Nouvelles Frontières lance "l’Odyssée" afin de récompenser les agents de voyages qui vendront des circuits Nouvelles Frontières durant cette période. Les 14 meilleurs vendeurs et 2 autres agents de voyages tirés au sort parmi les dossiers vendus durant cette période auront la chance de participer à un voyage expérientiel dans une destination mythique, l’Argentine, du 22 au 30 mai 2024. Ce voyage restera inoubliable. Au programme : découverte de paysages spectaculaires, initiation à la délicieuse cuisine locale et au rythme envoûtant du tango, immersion au sein de la richesse culturelle du pays. C'est bien plus qu'un simple voyage, c'est une expérience qui restera gravée... A l’occasion de cette "Odyssée Nouvelles Frontières", TUI France s’intéresse aux spécificités de l’Amérique latine, une destination phare pour Nouvelles Frontières parmi les plus de 50 circuits, road trips proposés par la marque dans plus de 90 pays.



Rédigé par TUI France le Lundi 19 Février 2024

Près de 30 circuits et 10 destinations proposés par Nouvelles Frontières en Amérique latine



Nouvelles Frontières propose en 2024 plus de 50 circuits, road trips dans plus de 90 pays.



Parmi les destinations phares de la marque, l’Amérique latine recèle de nombreuses pépites au cœur des 22 circuits accompagnés et 7 circuits privés, road trips, proposés par Nouvelles Frontières.



L’Argentine, une destination pépite en Amérique latine



Ce pays offre des panoramas inoubliables et de nombreux moments d’émotion par exemple au cœur de l’immensité du parc national Terre de Feu à Ushuaïa (dans les deux circuits Nouvelles Frontières "



Une des destinations incontournables en Amérique latine reste l’Argentine, Nouvelles Frontières est d’ailleurs expert de ce pays depuis plus de 15 ans. TUI France recommande cette destination pour les passionnés de nature, les amateurs de grands espaces et de culture. Depuis Paris, il faut prévoir environ 13h30 de vol pour arriver à Buenos Aires. Le décalage horaire est de -4h en hiver et -5h en été.Ce pays offre des panoramas inoubliables et de nombreux moments d’émotion par exemple au cœur de l’immensité du parc national Terre de Feu à Ushuaïa (dans les deux circuits Nouvelles Frontières " Sublime Argentine " et " De l’ Argentine au Chili "). Incontournable de ce voyage El Calafate (circuit " Sublime Argentine "), situé au milieu de la steppe de Patagonie, cette ville est le principal point d’accès pour aller au Parc national des Glaciers. Classé au Patrimoine Mondial de l’humanité par l’Unesco, ce parc s’étend sur plus de 720 000 hectares et abrite 47 glaciers dont le célèbre Perito Moreno.► Pour en savoir plus, c’est ici

Nouvelles Frontières, expert depuis plus de 40 ans de la destination Brésil



Avant le voyage, il faut bien vérifier que son passeport est valable 6 mois à partir de la date d’entrée au Brésil et si un transit est prévu via les Etats-Unis, l’ESTA est obligatoire. Ne pas oublier dans sa valise : des bonnes chaussures de marche, des vêtements légers et de pluie si on va en Amazonie.



Pour une réelle immersion dans le pays, Nouvelles Frontières conseille de tester le circuit "

Autre destination coup de cœur pour TUI France, le Brésil. Nouvelles Frontières est expert depuis plus de 40 ans de ce pays qui peut être visité toute l’année même si la meilleure période reste de décembre à mai. Il est idéal pour les passionnés d’histoire, de culture, les amateurs de nature et de farniente. Concernant le budget sur place, il faut prévoir entre 10€/17€ par repas (1€ équivaut environ à 5,5 Rls - monnaie locale).Avant le voyage, il faut bien vérifier que son passeport est valable 6 mois à partir de la date d’entrée au Brésil et si un transit est prévu via les Etats-Unis, l’ESTA est obligatoire. Ne pas oublier dans sa valise : des bonnes chaussures de marche, des vêtements légers et de pluie si on va en Amazonie.Pour une réelle immersion dans le pays, Nouvelles Frontières conseille de tester le circuit " Sur un air de samba " afin de découvrir Salvador de Bahia et ses nombreux secrets, les chutes d'Iguaçu, se laisser impressionner par la grandeur du Christ de Corcovado à Rio de Janeiro et par le stade mythique du Maracana, marcher sur les traces de nombreux danseurs de Samba au Sambodrome où se déroule le défilé des écoles de samba, lieu emblématique de Rio. Des moments forts resteront inoubliables comme la vue imprenable de la "plus belle baie du monde" de Rio du Pain de Sucre en téléphérique, les sublimes plages de Copacabana, Ipanema, Barra, le charme tropical de Paraty, blottie dans son écrin de verdure.

Le Costa Rica pour les passionnés de nature, les familles et mêmes les amateurs de sensations fortes



Concernant les modalités de voyage, le passeport doit être valable au minimum un jour au-delà de la date prévue de sortie du Costa Rica. Si un transit est prévu via les Etats-Unis, l’ESTA est obligatoire. Ne pas oublier dans sa valise : de bonnes chaussures de marche, des vêtements légers et de pluie pour la jungle tropicale.



Le road trip Nouvelles Frontières "

Nouvelles Frontières est expert depuis 15 ans de la destination Costa Rica, idéale pour les passionnés de nature, les familles et même les amateurs de sensation fortes. TUI France recommande de s’y rendre pendant la saison sèche de décembre à avril. Parmi les cadeaux à ramener : du café, de l’artisanat local (objets en bois ou en céramique). Il faut prévoir 10€/12€ par repas et 4€ la bière (1€ équivaut environ à 556 colonnes costaricain).Concernant les modalités de voyage, le passeport doit être valable au minimum un jour au-delà de la date prévue de sortie du Costa Rica. Si un transit est prévu via les Etats-Unis, l’ESTA est obligatoire. Ne pas oublier dans sa valise : de bonnes chaussures de marche, des vêtements légers et de pluie pour la jungle tropicale.Le road trip Nouvelles Frontières " Costa Rica en roue libre " fascinera les amoureux de la nature et de vélo avec l’entrée prévue au Mistico Park pour explorer la forêt tropicale à travers les ponts suspendus, le tour à vélo autour du volcan Arenal et de son lac, la découverte de la région de Rincon de la Vieja à vélo et l'expérience unique à vélo le long des plus belles plages de Tamarindo, à l'Hacienda Pinilla.

Le Machu Picchu, une des merveilles du Pérou



Concernant le budget, il faut prévoir 14€/20€ par repas et 3€ la bière (1€ équivaut environ à 3,70 nuevo sol). Le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour prévue. Il ne faut pas oublier dans sa valise tee-shirts, shorts, pantalons, imperméable, polaires et doudoune, un petit sac à dos et une trousse à pharmacie.



Le circuit Nouvelles Frontières "



Le circuit Nouvelles Frontières "



La TUI Care Foundation a été créée en 2016. Elle est active dans 23 pays, en partenariat avec des associations locales et internationales et met en place plus de 50 projets dans 4 domaines :

Autre merveille de l’Amérique latine, le Pérou, Nouvelles Frontières est expert de la destination depuis plus de 40 ans. Ce pays passionne les férus d’histoire de la civilisation inca. Les saisons sont différentes en fonction de là où on se trouve dans le pays mais la saison idéale pour le visiter est de mi-avril à octobre. Il faut avoir en tête que la destination est en altitude, elle ne convient donc pas aux personnes avec des difficultés respiratoires et aux enfants de moins de 10 ans.Concernant le budget, il faut prévoir 14€/20€ par repas et 3€ la bière (1€ équivaut environ à 3,70 nuevo sol). Le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour prévue. Il ne faut pas oublier dans sa valise tee-shirts, shorts, pantalons, imperméable, polaires et doudoune, un petit sac à dos et une trousse à pharmacie.Le circuit Nouvelles Frontières " Fabuleux Pérou " fait partie des incontournables pour découvrir la destination. Il comprend l’accès en train au site mythique du Machu Picchu, la visite des villes protégées par l’UNESCO : Lima, Arequipa et Cusco. Les passionnés d’immersion adoreront la rencontre et le déjeuner dans une communauté indienne sur le lac Titicaca. Parmi les moments forts, il y a la découverte des sites incas comme Maras, Sacsayhuaman, la traversée des paysages inoubliables, passant des Andes à l'Altiplano, de Cusco à Puno. Ceux qui voudront prolonger le séjour pourront prévoir une extension en Bolivie pour découvrir le Salar d'Uyuni et La Paz.Le circuit Nouvelles Frontières " Pérou andin " fait aussi partie des incontournables pour découvrir ce pays. Entre paysages grandioses et héritages incas et espagnols, les trésors du Pérou se dévoileront peu à peu. Au détour des routes habituelles, les voyageurs ont rendez-vous dans des villages plus préservés, participent aux activités quotidiennes des habitants et partagent avec eux des moments inoubliables. L’immersion totale dans la communauté Huilloc, dans la Vallée Sacrée reste un moment fort de ce voyage tout comme la visite des sites dans la Vallée Sacrée (Maras, Cusco, etc.) et la découverte du site archéologique du Machu Picchu. Lors de ce voyage, un temps est prévu pour participer aux activités de la communauté Huilloc, projet soutenu par la TUI Care Foundation La TUI Care Foundation a été créée en 2016. Elle est active dans, en partenariat avec des associations locales et internationales et met en place plus de 50 projets dans 4 domaines :

● Favoriser l'éducation des jeunes par la formation professionnelle et l'éducation à l'environnement.

● Soutenir les communautés en aidant les entrepreneurs et en protégeant le patrimoine culturel.

● Préserver et restaurer les paysages en favorisant une production alimentaire durable, en protégeant les espèces sauvages menacées et en plantant des arbres.

● Protéger l'environnement marin en restaurant les paysages marins, en proposant de nouvelles façons de réduire et de réutiliser les déchets et en protégeant les tortues de mer menacées d'extinction.



Le projet TUI Colourful Cultures Peru, organisé en collaboration avec la LimaTours Foundation, soutient 135 artisans de 5 communautés indigènes différentes du bassin de Patacancha afin de leur permettre de gagner leur vie de manière durable. Travaillant ensemble au sein d'une coopérative, les communautés indigènes reçoivent du matériel de base ainsi qu'une assistance technique hebdomadaire d'un designer en vue de fabriquer des produits de qualité. Le projet établit des liens avec des clients en assurant la participation d'acheteurs potentiels issus du secteur du tourisme, tels que des hôteliers, à des marchés artisanaux, des expositions et des campagnes au niveau local et international. Cette initiative va aussi permettre à la coopérative de développer son propre modèle d'entreprise.



Ce circuit Nouvelles Frontières au Pérou contribue donc à développer l’artisanat local. Un voyage fascinant dans le Pérou d'hier et d'aujourd'hui, sous le signe de l'authenticité.



