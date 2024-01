L’Odyssée Nouvelles Frontières fait découvrir aux agents de voyages ses coups de cœur en Argentine

Du 1er janvier au 31 mars, Nouvelles Frontières lance « l’Odyssée » afin de récompenser les agents de voyages qui vendront des circuits Nouvelles Frontières durant cette période. Les 14 meilleurs vendeurs et 2 autres agents de voyages tirés au sort parmi les dossiers vendus durant cette période auront la chance de participer à un voyage expérientiel dans une destination mythique, l’Argentine, du 22 au 30 mai 2024. Ce voyage restera inoubliable. Au programme : découverte de paysages spectaculaires, initiation à la délicieuse cuisine locale et au rythme envoûtant du tango, immersion au sein de la richesse culturelle de l'Argentine. C'est bien plus qu'un simple voyage, c'est une expérience qui restera gravée... A l’occasion de cette « Odyssée Nouvelles Frontières », TUI France met en avant sa description de la destination, les coups de cœur Nouvelles Frontières à découvrir en Argentine… Et en bonus voici une vidéo de formation sur ce magnifique pays qui fait rêver, réalisée par le service formation et support des ventes de TUI France pour les agents de voyages.



Rédigé par TUI France le Lundi 29 Janvier 2024

Nouvelles Frontières, expert depuis plus de 15 ans de l’Argentine



Afin de rêver les yeux ouverts, direction Salta et le nord-ouest argentin. Cette région offre des paysages contrastés tels que des déserts de sel, des montagnes rouges de la Quebrada de Cafayate ou bien encore des forêts pluvieuses de montagne et une végétation subtropicale. Purmamarca et sa colline aux 7 couleurs, Tilcara et sa cité précolombienne, Cafayate et ses paysages viticoles et Salta la linda avec son architecture coloniale la mieux préservée du pays sont des sites qui marquent les voyageurs.



Il ne faut pas oublier de rapporter des souvenirs… Voici des idées de cadeaux conseillés par Nouvelles Frontières : maroquinerie, sculptures, maté, etc. Les envies ne manqueront pas !

Expert depuis plus de 15 ans de la destination Argentine, Nouvelles Frontières recommande cette destination pour les passionnés de nature, les amateurs de grands espaces et de culture. Depuis Paris, il faut prévoir environ 13h30 de vol pour arriver à Buenos Aires. Le décalage horaire est de -4h en hiver et -5h en été.Ce pays offre des panoramas inoubliables et de nombreux moments d’émotion par exemple au cœur de l’immensité du parc national Terre de Feu à Ushuaïa (dans les deux circuits Nouvelles Frontières « Sublime Argentine » et « De l’Argentine au Chili »).Les passionnés d’immersion se rendront dans la nature désertique du Nord de l’Argentine et dans le deuxième désert de sel le plus grand au monde, Atacama au Chili (dans le circuit Nouvelles Frontières « Merveilles andines »).Les voyageurs qui aiment l’authenticité seront conquis en s’immergeant dans la culture indigène à Payogasta, Tilcara (circuit Nouvelles Frontières « Merveilles andines ») et en partant à la découverte des Moïas lors de l’extension proposée par Nouvelles Frontières sur l’île de Pâques (à la suite du circuit Nouvelles Frontières « De l’Argentine au Chili »).Les amoureux de la faune se feront plaisir dans la Péninsule de Valdès (circuit Nouvelles Frontières « Sublime Argentine »). Déclarée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est l’une des plus importantes réserves marines de la planète. La concentration dans cette région de la faune, lions de mer, morses aux côtés des manchots de Magellan, offre un spectacle unique. On peut aussi y admirer en fonction des saisons baleines, orques, manchots, lions de mer, éléphants de mer, dauphins, etc.Incontournable de ce voyage El Calafate (circuit « Sublime Argentine »), situé au milieu de la steppe de Patagonie, cette ville est le principal point d’accès pour aller au Parc national des Glaciers. Classé au Patrimoine Mondial de l’humanité par l’Unesco, ce parc s’étend sur plus de 720 000 hectares et abrite 47 glaciers dont le célèbre Perito Moreno.Afin de rêver les yeux ouverts, direction Salta et le nord-ouest argentin. Cette région offre des paysages contrastés tels que des déserts de sel, des montagnes rouges de la Quebrada de Cafayate ou bien encore des forêts pluvieuses de montagne et une végétation subtropicale. Purmamarca et sa colline aux 7 couleurs, Tilcara et sa cité précolombienne, Cafayate et ses paysages viticoles et Salta la linda avec son architecture coloniale la mieux préservée du pays sont des sites qui marquent les voyageurs.Il ne faut pas oublier de rapporter des souvenirs… Voici des idées de cadeaux conseillés par Nouvelles Frontières : maroquinerie, sculptures, maté, etc. Les envies ne manqueront pas !

Quand se rendre en Argentine et avec quel budget au quotidien ? Il faut avoir en tête que dans l'hémisphère austral, les saisons sont à l'inverse de l'Europe. Pour visiter le nord de l’Argentine, la meilleure saison est d’avril à octobre. Pour visiter le sud du pays, la meilleure saison est entre octobre et mars. Dans sa valise, il faut prévoir des vêtements légers et de pluie et des vêtements chauds pour la Patagonie ! Et bien sûr, il ne faut pas oublier de bonnes chaussures de marche.



Le pays connaît depuis plusieurs années une inflation qui fait grimper les prix. Ainsi, pour son budget sur place, il faut prévoir environ 12€/16€ le repas, la monnaie est le peso argentin. Un euro équivaut environ à 900 $Argentin.



Les formalités d’entrée en Argentine Pour se rendre dans le pays, il faut un passeport en cours de validité durant la totalité du séjour. Il faut savoir que pour un séjour inférieur à 3 mois, le visa n’est pas exigé. Il est recommandé de disposer d’un contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir tous les frais médicaux et de rapatriement sanitaire.



Le permis de conduire international est obligatoire si vous avez l’intention de conduire en Argentine. Attention, les délais d’obtention sont longs, il faut compter 5 semaines.



Les vaccinations et/ou traitements conseillés :



● Être à jour dans ses vaccinations habituelles (DTP et ROR).

● Anti-moustique recommandé.

● Vaccination contre la fièvre jaune conseillée, en particulier pour les déplacements dans la province de Misiones (nord du pays), où se trouve notamment la zone touristique des chutes d’Iguazu. À réaliser avant le départ dans un centre agréé.



Concernant les formalités Covid, depuis le 25 février 2022, l’Argentine a supprimé toutes les restrictions de voyage liées à la Covid-19. Il n’est plus nécessaire de présenter le certificat Covid européen à l’arrivée. Aucun test de dépistage n’est exigé pour les voyageurs non vaccinés.



Contact TUI France



TUI espace Pro :

www.espacepro.to



28 rue Jacques Ibert Levallois-Perret

