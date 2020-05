Ô Voyages lance le site ovoyagesreports.com

ÔVoyages lance un site pour faciliter les reports aux agents de voyages : www.ovoyagesreports.com Et en cas de problème particulier ou si le report n’est pas possible, elles peuvent s’adresser par mail à notre équipe dédiée sur report@thalasso-to.com. Le voyagiste indique qu'il est possible de reporter un séjour à l'étranger sur la France et vice versa, en effet le TO dispose d'une production dans l'Hexagone dédiée au bien-être.