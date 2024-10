OPEN HOUSE, épisode II by CMS VACANCES | AERTICKET

CMS VACANCES a organisé le premier épisode de l’Open House en septembre 2023. Fort de son succès et de notre envie de créer un évènement annuel à notre image, nous avons souhaité sa deuxième édition qui s’est déroulée les 03 et 04 octobre 2024 !

L’Open House, c’est un Networking convivial, dans un cadre exceptionnel pour échanger sur les temps forts de la profession. Nous avons souhaité avoir à nos côtés nos clients, nos partenaires privilégiés et créer des synergies, des rencontres autour de nos métiers et de nos actualités respectives.



Une première journée au Château Grattequina, près de Bordeaux, où nous avons accueilli l’ensemble de nos invités autour d’un déjeuner offert par Air Caraïbes et French Bee, suivi par La Conférence des Partenaires : Air Caraïbes et French Bee, Turkish Airlines, Civitatis, JetBlue et ITA Airways. L’occasion pour nos intervenants de présenter toutes leurs actualités et répondre aux diverses questions de l’assemblée. Un moment d’échanges privé et privilégié avec nos clients communs, durant lequel nous rappelons nos engagements de partenariats forts avec nos fournisseurs nous permettant ainsi de proposer une offre et un contenu inégalés.



Après une après-midi studieuse et un tirage au sort pour remporter quelques lots offerts par Sulema, nous avons retrouvé nos convives, rejoint par l’ensemble des équipes opérationnelles de CMS VACANCES de Bordeaux et de Guadeloupe, pour un Cocktail Dinatoire offert par notre Partenaire Turkish Airlines. Jazz Band, caricaturiste, photo Booth étaient au rendez-vous pour faire de ce diner un réel moment d’échanges, de convivialité et de partage.

Air France et Delta Airlines ont offert une soirée inoubliable à l’ensemble de nos participants, le Dance Floor était ouvert ! Unique et mémorable !



Merci à Tourismes.TV de nous avoir une nouvelle fois accompagnés lors de cette édition 2024 et d’avoir capté et réalisé ce film qui met en lumière notre évènement !



Nous avons clôturé notre Open House vendredi en début d’après-midi après une visite de l’Ecosystème Darwin et un déjeuner aux Halles de Bacalan !



Nous remercions chaleureusement l’ensemble de nos invités, clients et partenaires, et sommes ravis d’accompagner les réussites de chacun d’eux au quotidien !



Vivement l’an prochain, pour l’épisode III...