Ouverture du Domes Novos Santorini

Comme dans tous les établissements Domes , le bien-être est un élément central, où les clients peuvent se détendre dans le"The Refined", avec des rituels de soins grecs traditionnels combinés à des méthodes contemporaines et à des traitements à base de produits volcaniques. Vous pourrez vous ressourcer dans la salle de sport ultramoderne et à la piscine souterraine ou vous adonner à des moments holistiques deet dedans les jardins entourés de vignes. Pour les plus jeunes, le, accessible à partir de 4 ans inspiré des méthodes Montessori, leur permettra de passer un moment hors du temps. Lepropose également une piscine principale, une piscine pour enfants et une boutique.Les expériences culinaires sont un élément indispensable des hôtels Domes, et le Novos Santorini ne fait pas exception à la règle. L'hôtel propose de nombreuses expériences locales, notamment des visites de vignobles avec dégustations et des cours de cuisine immersifs. Sur place, les épicuriens peuvent se délecter du nouveau restaurant Vatanee , dirigé par le chef visionnaire Dionysis Anastopoulos, qui propose une ambiance conviviale grâce à sa cuisine composée de mezzés, de plats raffinés élaborés avec des produits de saison inspirés de la tradition grecque, entre terre et mer.Le soir, grâce à son toit terrasse, le restaurant offre une vue exceptionnelle sur la belle île de Santorin.