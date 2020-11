PGE, fonds de solidarité... : un nouveau numéro spécial sur les mesures d'urgence pour les entreprises

Depuis le lundi 2 novembre à 9 heures, un numéro spécial d’information sur les mesures d’urgence a été créé le 0806 000 245 pour les entreprises en difficulté. Il sera accessible du lundi au vendredi de 9h à 12 heures puis de 13h à 16 heures.



L'appel est non surtaxé. Il s'agit du prix d’un appel local.



Ce numéro d’appel est conçu pour renseigner et orienter les professionnels sur les différentes mesures annoncées par le gouvernement à savoir :



- les reports de charges ou d’impôts,

- les prêts garantis par l’État,

- le fonds de solidarité,

- l’activité partielle, etc.



Ce service est assuré conjointement par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et l’Urssaf.