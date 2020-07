Passion des lles : mobilisation à Lyon des salariés de TUI France

Après la mobilisation parisienne du 7 juillet dernier, les salariés de TUI France se sont regroupés devant les bureaux de Passion de Iles pour protester contre le plan de restructuration qui prévoit la suppression de 583 postes.



Plus de 70 personnes étaient réunies à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, CFDT et CFE.



TUI Group souhaite notamment se séparer (cession ou fermeture) de ses agences de voyages intégrées et du voyagiste Passion des Iles, spécialisé sur les voyages dans les îles. b[