Planète Production va parcourir 1 600 km... à vélo pour le lancement de son nouveau TO !

En cette période délicate, où les Français craignent la prochaine sortie médiatique du président Macron et alors que la France se retrouve cette fois-ci dans une 2nde vague force 4, voici venue un petit coin de soleil tout droit venu de l'île Maurice.Pour lancer son nouveau tour-opérateur exclusivement BtoB, le couple à la tête de Planète production a pris le parti de chausser ses vélos pour parcourir la France métropolitaine et aller à la rencontre des agences de voyages.De Paris à Lyon, avec pour arrivée Marseille, Sophie Aubriet et Grégory Gueugnon (ex Visiteurs) ont prévu de parcourir plus de 1 600km, lors des prochaines semaines.