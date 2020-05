Programmation 2021 : Croisières d’exception fait la part belle aux petits navires plus de 50 nouvelles croisières culturelles et d’exploration

Croisières d’exception accompagne la relance des réservations avec un programme de croisières entièrement renouvelé sur 2021 et de nouvelles conditions de vente “La garantie Sérénité” . Le voyagiste propose également de nouveaux formats de communication avec les voyageurs et les agences : les “conférences découverte” en direct sur Youtube.

Croisières d’exception met le cap sur 2021.



Pour l'année prochaine, le voyagiste renouvelle sa programmation avec plus de 50 nouvelles croisières culturelles et d’exploration ayant lieu sur des petits bateaux de moins de 90 cabines.



"Culture, découverte de la nature, rencontres avec les populations sont au programme de ces nouvelles croisières qui répondent aux nouvelles attentes des voyageurs “post-covid’, les 3 “T” : sécurité, humanité, intimité" explique un communiqué de presse.



Parmi les destinations proposées : les Seychelles (février 21) sur le Pegasus, un yacht de 21 cabines, le Mékong (février 21) en partenariat avec GEO sur le RV Indochine 2 (31 cabines), ou encore la Polynésie (mars 21) sur le MS Panorama II, un voilier de 26 cabines, l'Amazonie (mars 21) sur l’Anakonda Amazon Cruises (18 cabines) et Venise en musique (avril 21) sur le MS Michelangelo (78 cabines).

Pour inciter les réservations : Garantie Sérénité Pour inciter les réservations, Croisières d'exception propose désormais "la Garantie Sérénité".



L'acompte est ainsi réduit à 10% sur toutes les nouvelles réservations ayant lieu entre le 1er mai et le 30 juin. Les clients ont aussi la possibilité d’annuler “sans cause” jusqu’au 30 septembre. Dans cette hypothèse, l’acompte versée sera entièrement remboursé sous 15 jours.



Enfin, l'équipe pilotée par Lionel Rabiet propose depuis début mai des “ Conférences découvertes ” en direct sur Youtube qui permettent de découvrir les voyages programmés.



