PromoThalasso rajeunit sa clientèle avec une nouvelle marque, Meeralo Une offre à la carte pour les couples

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

La crise liée à la pandémie de Covid-19 n'a pas eu que des effets négatifs. Pour PromoThalasso.com, elle a permis d'attirer de nouvelles clientèles, plus jeunes et qui souhaitent consommer du bien-être autrement. C'est après ce constat qu'Isaac Israel, le directeur général de l'agence en ligne, a décidé de lancer une nouvelle marque : Meeralo, destinée aux couples de 30-40 ans, qui cherchent une offre de courts séjours à la carte.

Rédigé par Anaïs BORIOS le Mardi 16 Février 2021





Alors que son entreprise connait une croissance à deux chiffres et fait travailler 15 télévendeurs, il se retrouve, comme l'ensemble de la profession, confronté à la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19.



Ses salariés doivent gérer les reports et les demandes de remboursement. Et la fermeture des restaurants freine son modèle, qui propose des packages composés de la prestation hôtelière, de la partie restauration et de forfaits de soins, partout en France.



Son best seller avant le début de la pandémie ? " La formule en six nuits, avec 24 ou 30 soins, qui séduit les curistes de plus de 60 ans ", explique Isaac Israel. Après dix années passées chez ThalassoPassion, Isaac Israel a décidé, il y a trois ans, de créer sa propre agence en ligne : PromoThalasso.com. Alors que son entreprise connait une croissance à deux chiffres et fait travailler, il se retrouve, comme l'ensemble de la profession, confronté à la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19.Ses salariés doivent gérer les reports et les demandes de remboursement. Et la fermeture des restaurants freine son modèle, qui proposeSon best seller avant le début de la pandémie ? "", explique Isaac Israel.

+10% de chiffre d'affaires en 2020 En 2020, si l'activité a été fortement freinée au second trimestre, PromoThalasso.com a tout de même connu un pic d'activité entre le mois de juin et le 15 septembre.



" Nous avons réussi à repositionner 85% des clients qui avaient des avoirs, sur des séjours entre le 11 mai et la fin du mois d'octobre, en plus des nouvelles prises de commandes , se félicite Isaac Israel.



Nous avons même réalisé notre meilleur mois d'août depuis trois ans, ce qui nous a permis de terminer l'année 2020 sur une croissance du chiffre d'affaires de +10%. En revanche, nous avons ressenti le deuxième confinement un peu comme un coup de massue pour nos clients... ".



Quant aux 15% de clients qui détiennent encore des avoirs, " nous avons été surpris par la compassion et la solidarité dont ils ont fait preuve à notre égard. Personne n'a demandé de remboursement ", s'étonne Isaac Israel.



L'agence en ligne a, par ailleurs, mis en place avec Axa, une nouvelle assurance qui inclut le Covid, sans répercussion tarifaire pour les clients et qui leur permet de reporter leurs séjours "indéfiniment". " Nous nous sommes mis d'accord avec tous nos partenaires hôteliers pour pouvoir changer les dates sans que cela n'entraine d'augmentation tarifaire, surtout sur certaines périodes bien définies ", précise le directeur général.

Une nouvelle marque pour une clientèle plus jeune Avec un panier moyen de 935€, PromoThalasso.com s'adresse à une clientèle moyen et haut de gamme.



Avec la crise, l'agence a également séduit un nouveau segment de clientèle. " Nous avons des personnes, autour de 35-40 ans, à la recherche de séjours en mid-week de 4 jours, en couple , explique Isaac Israel.



Ce sont des clients qui ont l'habitude de voyager à l'étranger, mais qui ont goûté à la thalasso et ont aimé ça. Par contre, ils veulent davantage de liberté, de service à la carte, avec seulement deux massages sur 4 jours par exemple.



Ils ne recherchent pas dans nos cures le côté médical qui est souvent associé à la thalassothérapie, mais avant tout du bien-être ".



Pour cette nouvelle clientèle, Isaac Israel lancera en mai prochain une nouvelle marque, Meeralo, qui mettra l'accent sur ce bien-être à la carte, davantage que sur des tarifs attractifs sur les forfaits, comme c'est le cas pour PromoThalasso.



" Dans Meeralo, il y a "mer", même s'il y a deux "e" qui rappellent les vagues, comme on peut le voir sur notre logo. Et puis il y a la syllabe "alo", qui rappelle que 80% de nos réservations sont faites par téléphone, même nous sommes une agence en ligne. Ce contact téléphonique nous permet de finaliser les réservations et d'accompagner les clients, qui ont souvent besoin de conseils ".



Les partenaires hôteliers de l'agence ont également répondu favorablement à cette nouvelle formule. " Nous leur avons demandé s'ils seraient intéressés par vendre sur notre plateforme leurs nuitées et leurs soins à la carte de façon ponctuelle, et nous avons constaté qu'ils n'attendaient que ça !



En effet, une nuitée à 100€ + un soin à 100€ leur permet de doubler leur capacité à commercialiser du bien-être, surtout qu'il s'agit de réservations prises en amont, contrairement à des clients qui viennent chez ces hôteliers en direct. Nous avons été surpris par la nécessité qui existait sur ce segment et à laquelle personne n'avait pensé jusqu'à cette période Covid ".



L'offre et le site Internet de Meeralo seront accessibles le 15 mai prochain. D'ici là, Isaac Israel, comme l'ensemble de ses équipes et de ses partenaires hôteliers, espèrent bien voir la réouverture des restaurants...

Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com

Voir tous les articles de Anaïs Borios



Publié par Anaïs Borios

Lu 144 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Christian Orofino : Sans l'implication des tour-opérateurs, le tourisme français ne décollera pas Brochure "Best of" : FTI Voyages programme 15 clubs dont 7 nouveautés pour l'été