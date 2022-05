Quand 2 ex-salariés de Printemps Voyages lancent "Le Bon Voyage"

Elles ont pu, avant même de se lancer, être encouragées dans cette voie par des clients "très fidèles" qu’elles servaient chez Printemps Voyages, depuis 18 ans pour Nathalie Bourgogne et 13 pour Aurélie Vacher.



" Ils ne nous ont pas lâchées ", s'étonne presque Aurélie Vacher. " Dès notre départ de Printemps Voyages, nous avons reçu des messages de clients qui nous ont soumis des projets et que nous avons renvoyer vers deux agences dans le cadre d'un partenariat d'apporteur d'affaires.



On a ainsi pu créer des voyages pour nos clients, une dizaine de dossiers, de décembre à mai ".



Aurélie Vacher ajoute : " Cela nous a aussi permis de garder contact avec le métier, beaucoup de choses ont changé avec le Covid, dont les plans de vols depuis Nice et Marseille.



On s'est aussi rendu compte que, pour la sécurité de la vente, il est plus difficile de faire du "depackagé", des prestations non liées, et nous allons mettre de plus en plus dans la boucle les tour-opérateurs. Nous sommes des spécialistes du sur-mesure et savons ce que veulent nos clients, nous leur donnons des instructions précises ".



Grâce à leurs nombreux voyages, tant professionnels que personnels, les deux associées sont capables de construire sur-mesure un voyage dans le monde entier, du Maroc à la Tanzanie, en passant par les Seychelles, la Polynésie, la Nouvelle-Zélande, la Scandinavie, l'Amérique du Nord et du Sud, ou encore le Moyen-Orient.