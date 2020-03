Québec : les pros du tourisme demandent aussi la possibilité d'utiliser un crédit voyage

Au Canada aussi, face à la crise du coronavirus, les professionnels du tourisme demandent aux autorités de mettre en place un crédit voyage en cas d’évènement de force majeure.L’Association des agents de voyages du Québec (AAVQ) et l’AAVQ et l’Association des tours opérateurs du Québec (ATOQ) ont ainsi porté cette demande auprès de Marie-Claude Champoux, Présidente de l’Office de la protection du consommateur afin que celle-ci l’approuve et la porte à la Ministre de la Justice, Sonia LeBel explique le site Professionvoyages.com.