Reed & Mackay lance son offre Meetings & Events en France

L’offre Events de Reed & Mackay en France comprend une gamme de services adaptés aux besoins spécifiques des entreprises :



• Voyages de groupe et Groupe Hôtel : Un service déjà existant au sein de l’offre de la TMC visant à la gestion sur mesure des voyages de groupe, en accord avec la politique voyage des entreprises. L’offre inclut également la réservation de chambres d'hôtel, de 10 à 10 000 chambres.



• Venue Sourcing : Une assistance dans la recherche de lieux ou de fournisseurs, en France comme à l’international.



• Voyages Incentives : L’organisation de voyages de récompense, conçus pour offrir des expériences mémorables aux collaborateurs.



• Organisation d’événements de A à Z : Une expertise dans la conception et la réalisation d'événements sur mesure, adaptés aux objectifs des entreprises et aux attentes de leurs publics.



• Engagement digital et technologie : L’utilisation de la plateforme CVENT pour intégrer la technologie au cœur des événements, avec des outils sur mesure pour améliorer l’expérience des participants, du site d’inscription à l'application mobile