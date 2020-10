République Tchèque : les voyages touristiques sont pour le moment interdits les marchés de Noël annulés

Suite à l'accélération de la circulation du virus sur le territoire tchèque, le gouvernement a adopté au cours des dernières semaines des mesures sanitaires exceptionnelles. Les voyages pour des fins touristiques sont pour le moment interdits. Les marchés de Noël de Prague seront annulés.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 28 Octobre 2020





Depuis le 22 octobre il n'est plus possible d'arriver sur le territoire tchèque dans l'intention de faire du tourisme ou de rendre visite à des amis. Les déplacements vers la République tchèque pour les non-résidents sont autorisés dans les cas strictement essentiels.



Plusieurs mesures restrictives ont également été mises en place le 22 octobre dans le pays :



- La libre circulation des personnes est limitée aux déplacements strictement nécessaires (activité professionnelle, visites indispensables aux proches et assistance aux seniors, aux courses, soins, etc).

- Le rassemblement de 2 personnes maximum dans les espaces publiques est autorisé (hors personnes issues d'un même foyer).

- Les hôtels et les commerces de produits et de services non-essentiels sont fermés.

- Restent ouverts les commerces alimentaires, pharmacies, de produits d'hygiène, vétérinaires, etc.

- Les hôtels et services de type Airb'n'b ont interdiction d'héberger des visiteurs hors voyageurs d'affaires.



Selon le communiqué de presse de la Mairie de la ville de Prague du 26 octobre, les traditionnels marchés de Noël de Prague (la Place de la Vieille Ville, la Place Venceslas, la Place de la République) seront aussi annulés.



Néanmoins, le sapin de Noël sera toujours hissé sur la Place de la Vieille Ville et « si la situation sanitaire le permettra, quelques petits stands seront peut être installés », précise Jan Chabr de la Mairie de la ville de Prague.





