Royal Caribbean Cruises Line propose le report des croisières jusqu'au 1er septembre 2020

Toutes les croisières dont les dates de départ s’échelonnent jusqu’au 1er septembre 2020 sont concernées pour toutes les marques du groupe Royal Caribbean International et ce au niveau mondial : Celebrity Cruises et Azamara.



Pour connaitre tous les détails relatifs à chaque marque et en ce qui concerne Silversea, il faut se reporter sur les sites web de chaque marque.