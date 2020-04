SETO : tous les départs reportés jusqu’au 12 juin 2020 inclus

Compte tenu de la situation sanitaire (covid-19) et des circonstances qui imposent des restrictions de voyage, le SETO recommande à ses membres de reporter tous les départs jusqu’au vendredi 12 juin 2020 inclus pour les voyages à forfait.



Les membres du syndicat informent leurs clients dans les meilleurs délais et se tiennent à la disposition de leurs clients et des agences de voyages

pour répondre à leurs interrogations.