Salaün Holidays annonce la sortie de sa brochure Alpes Express

Le Groupe Salaün a mis en ligne sur les sites Salaün Holidays et Nationaltours sa nouvelle brochure Alpes Express Hiver 2022-2023 dédiée aux vacances à la montagne en hiver.



Le catalogue présente sur 68 pages différentes formules de séjours ski et raquettes dans plusieurs stations de Savoie (Courchevel, La Plagne, les arcs 2000, les Menuires, Valmorel, Val Thorens...), de Haute Savoie (Morzine), d’Isère (Alpes d’Huez, les 2 Alpes) et des hautes Alpes (Orcières).



Au sein de ces stations idéalement situées, 20 villages clubs, de 2 à 4 étoiles, ont été sélectionnés. Tables de qualité, clubs enfants et ados, animations en soirée, espaces détente dans la plupart des établissements... avec au programme, bien-sûr, des activités hivernales telles que le ski, la luge, les raquettes ou la randonnée.



Notons par ailleurs que parallèlement à la brochure Alpes Express, sera publiée une brochure numérique spéciale proposant un panel d’hébergements locatifs dans des résidences de tourisme Spa 4* situées dans les stations de ski de Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes Alpes.



D’ici la fin de l’année, un catalogue Alpes Express spécial Eté 2023 / Automne sera également disponible.