Salaün Holidays : brochure autocar au départ du Sud de la France

Salaün Holidays annonce la sortie de sa nouvelle brochure dédiée aux voyages en « autocar » en France et en Europe, au départ du Sud de la France.



Le tour-opérateur a sélectionné des séjours découvertes et circuits en France et en Europe pour découvrir ou redécouvrir en autocar des destinations proches : Espagne, Portugal, Italie, Belgique, Pays Bas, Allemagne, Irlande, Royaume-Uni, Autriche, Suisse, République Tchèque, Hongrie, Slovénie, Croatie, Grèce sans oublier les plus belles régions de France… 16 pays européens sont à l'honneur.



Au sommaire également : marchés de Noël, Réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre, Carnavals...