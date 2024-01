Salaün Holidays fait paraître son catalogue "Vos Voyages 2024/2025"

La nouvelle brochure "Vos Voyages 2024/2025" comprend une dizaine de nouveaux circuits exclusifs, dont :



- Les Emirats et les Seychelles : un combiné de 12 jours mêlant le moderniste des Emirats Arabes Unis et la beauté naturelle des îles Seychelles. Les visiteurs pourront apprécier l'architecture de Dubaï, explorer les dunes du désert d'Arabie, et visiter la mosquée Cheikh Zayed ainsi que le musée du Louvre à Abu Dhabi.



- La Malaisie et Singapour : un circuit de 15 jours tout en contrastes pour découvrir un pays aux multiples facettes, tant sur le plan culturel que géographique. Les voyageurs seront impressionnés par les gratte-ciels de Kuala Lumpur, l’ambiance cosmopolite de Penang, l’immersion dans la forêt de Bornéo ou encore l’excursion dans la réserve d’orangs outans.



- Le Vietnam et le Cambodge, du Tonkin aux temples d’Angkor : un circuit de 14 jours à la découverte du Vietnam et du Cambodge. Au programme, navigation dans la Baie d’Halong, flânerie dans la vieille ville de Hoï An, remontée du Mékong jusqu’à Phnom Penh, découverte des temples d’Angkor…



- La Grande Traversée de l’Asie centrale : un voyage de 15 jours à travers 3 anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale : le Kirghizistan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan. Un circuit pour découvrir la diversité ethnique et géographique d’un Orient immuable et envoûtant. (Départ garanti à partir de 10 participants)



- Le Rajasthan des Maharajahs, en hôtels de prestige : en 11 jours, les voyageurs sont invités à revivre la grandeur des maharajahs lors de ce circuit au Rajasthan pour lequel les étapes se font dans les plus beaux et plus raffinés hôtels du pays, dont le Taj Lake Palace à Udaipur et le Rambagh Palace à Jaipur.



- La Thaïlande et le Cambodge : ce circuit de 15 jours est une invitation à découvrir deux des cinq pays de la péninsule indochinoise qui ont en commun d’abriter un patrimoine exceptionnel connu et reconnu dans le monde entier : la Thaïlande et le Cambodge. Les voyageurs apprécieront la rencontre avec des tribus montagnardes du Nord de la Thaïlande, la visite d’Angkor en tuk-tuk. (Nombre minimum et maximum de participants : 10 et 25)



La nouvelle brochure compte également, parmi les nouveautés, les circuits Saveurs et Arômes de Colombie en 14 jours, Le Pérou, des Andes à l’Amazone en 17 jours mais aussi Le Chili, de la Patagonie au désert d’Atacama en 14 jours !