Salaün Holidays : l'équipe commerciale s'étoffe

Salaün Holidays étoffe son équipe commerciale.



Après la nomination, avant l’été, de Dimitri, auparavant agent de réservation chez Salaün Holidays, sur la régionale Sud-Ouest, puis de Laura sur le Sud-Est, Peggy et Céline, respectivement en charge de la région Centre-Est et de la région Ouest ont été rejointes par Christophe, pour le Nord-Ouest, Aymeric, pour le Grand-Est, et plus récemment Margaux pour la régionale Centre-Ouest.



Sous la responsabilité de Sabrina Jestin, cette nouvelle équipe, composée de 7 commerciaux, portera les couleurs des marques spécialistes du Groupe : Nordiska, Hugh et Alpes Express, ainsi que de toutes les programmations de Salaün Holidays : circuits, autotours, séjours-découvertes, combinés ou encore croisières.