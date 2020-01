Salaün Holidays : la brochure "Vos Voyages 2020" disponible !

Le nouveau catalogue Salaün Holidays "Vos Voyages 2020" est désormais disponible dans les agences de voyages.



Les inscriptions ont d’ailleurs déjà commencé.



" Cette nouvelle programmation fait la part belle aux pays d’Asie qui sont des destinations prisées par notre clientèle , commente Stéphane Le Pennec, Directeur général du T.O. Les pays du Proche et du Moyen Orient, comme l’Egypte, la Jordanie, les Emirats Arabes unis, Israël ou la Turquie, bénéficient également de nouveaux programmes !



Idem pour les pays d’Afrique du Nord comme la Tunisie, le Maroc ou l’Algérie qui connait un véritable engouement. La Russie, notre première destination en termes de voyageurs et de chiffre d’affaire, affiche aussi quelques nouveautés qui devraient séduire. "