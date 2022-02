Salaün Holidays : la brochure "Vos Voyages 2022" arrive dans les agences

L’Europe, avec plus de 120 programmes proposés, tient une place de choix dans le catalogue.



L’Italie, dont la découverte est inépuisable, est particulièrement présente avec 19 circuits dont des nouveautés :



- Rome, la Baie de Naples et les Pouilles : l'Italie du Sud est à la mode. Longtemps oubliée, elle abrite pourtant quelques-uns des joyaux du patrimoine italien, dont Lecce, la « Florence du Sud » et Matera, la ville souterraine.



- Escapade italienne : le circuit classique combinant Venise, Florence et Rome mais avec plus de temps et des découvertes supplémentaires à Ferrare, Bologne, Pise, dans les Cinq Terres et à Sienne.



Figurent également l’Espagne, le Portugal et la Grèce dont :



- Le Grand Tour d’Andalousie : les 11 jours passés entre Séville, Cordoue et Grenade sont enrichis par des visites exclusives : à Ubeda et à Baeza, des joyaux cachés au cœur des oliveraies ; à Frigiliana, le plus beau des fameux villages blancs ; dans un élevage de taureaux pour percer tous les secrets de cette activité typiquement andalouse.



- Le Portugal, entre Tage et Douro : entre Porto et Lisbonne, ce circuit de 8 jours permet de découvrir les paysages de la vallée du Douro, le patrimoine baroque à Braga et au palais de Mateus, et de s’imprégner de l’art de vivre portugais autour de bonnes tables, à Regua ou à Sintra.