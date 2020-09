Salaün édite sa brochure Alpes Express 2020-2021

Salaün vient de sortir sa brochure dédiée aux séjours à la montagne : Alpes Express.



La nouvelle édition de 64 pages présente différentes formules de séjours ski et raquettes dans plusieurs stations de Savoie (Courchevel, La Plagne, les arcs 2000, les Menuires, Valmorel, Valthorens...), de Haute Savoie (Morzine), d’Isère (Alpes d’Huez, Les 2 Alpes) et des Hautes Alpes (Orcières).



22 villages vacances, de 2 à 4 étoiles, ont été sélectionnés.



Comme chaque année, les vacanciers qui le souhaitent pourront aussi bénéficier en option du transfert des neiges en autocar Royal Class.



Avec des départs des principales villes du grand Nord-Ouest de la France et de la région parisienne (Avec la formule Premium, prise en charge directement à domicile).