Savoie Mont Blanc Tourisme Agence touristique bi-départementale, véritable porte d’entrée des départements de Savoie et de Haute-Savoie.

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

L’équipe Groupes et Distribution de Savoie Mont Blanc Tourisme met son expertise du territoire et sa connaissance de l’offre à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans votre programmation de séjours : séjours individuels, groupes loisirs, groupes affaires ou colonies de vacances.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Mercredi 1 Juillet 2020

Dénomination :

Savoie Mont Blanc Tourisme



Date de création :

2006



Garantie :

NC



Immatriculation :

SIRET 77565332200062





Destination 4 saisons unique entre lacs et montagnes regroupant l’ensemble des stations, des villes et villages de Savoie et de Haute-Savoie.



Des espaces préservés, des paysages à couper le souffle !

Destination entre lacs et montagnes, Savoie Mont Blanc vous propose plus de 4000km2 d’espaces naturels protégés, des sites remarquables, des panoramas d’exception ou encore des routes pittoresques étonnantes. De véritables terrains de jeu pour la pratique des activités outdoor.



L’été, paradis de la randonnée et des sports de pleine nature : 1 parc National, 2 parcs Régionaux, 22 réserves naturelles et plus de 11000km de sentiers de randonnée, font de Savoie Mont Blanc une destination propice à la détente, au ressourcement mais aussi à la pratique de la rando, du cyclo, des sports d’eau et d’air.



4 grands lacs alpins, 4 ambiances avec la montagne jamais très loin. Le lac Léman - le plus maritime - Le lac d'Annecy - le plus tonique - Le lac du Bourget - le plus ressourçant -Le lac d'Aiguebelette - le plus confidentiel - Une eau pouvant atteindre les 28°C l’été.



L’hiver, paradis de la glisse et des sports d’hiver : destination leader avec 112 stations de montagne, toutes différentes. Savoie Mont Blanc compte 20 domaines skiables reliés dont 14 skis aux pieds. La destination offre plus de 70 activités à pratiquer l’hiver : le ski alpin bien sûr mais aussi les activités nordiques telles que le ski nordique, la raquette à neige ou le chien de traîneaux mais aussi des activités insolites (plongée sous glace, snowkite…) ou bien encore le bien être très présent dans les stations et les hébergements…



Culturelle par nature : Terre chargée d’histoire, terroir aux personnalités multiples, Savoie Mont Blanc offre un patrimoine culturel et naturel riche intimement lié à l’aventure des hommes. Châteaux, forts alpins, villages typiques, églises baroques, cirques, cascades il y a tant à découvrir.





En lien direct avec les acteurs touristiques de la destination, les hébergeurs, les agences réceptives, les prestataires d’activité, nous vous conseillons et vous mettons directement en relation avec l’offre du territoire toutes saisons. Nos experts de l’équipe Groupes et Distribution vous font découvrir toutes les richesses de Savoie Mont Blanc et partagent leurs coups de cœur ou leurs bons plans.



les groupes et les individuels et les prestataires touristiques du territoire.



Nous mettons à votre disposition des outils d’aide à la vente et pouvons animer des sessions de présentation de la destination afin d’animer vos équipes de production et de vente.



Retrouvez l’ensemble des outils et augmentez votre connaissance de la destination en



→ En savoir plus Des experts qui n’ont rien à vendre, mais tout à offrir ! Notre métier est celui d’un conseil neutre. Notre objectif : optimiser la mise en relation entre vos besoins en séjours pouret les prestataires touristiques du territoire.Nous mettons à votre dispositionRetrouvez l’ensemble des outils et augmentez votre connaissance de la destination en cliquant ICI



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Colonies de vacances

Groupes scolaires

Incentive

Séminaire incentive





Séjours en groupes

Groupes loisirs, groupe affaires (séminaires, incentive), groupes d’enfants (colonies de vacances et classes de découverte), pour chaque typologie une réponse adaptée et sur mesure. L’équipe d’experts de Savoie Mont Blanc Tourisme vous propose une sélection d’offres « vitrine » : culturelles, actives, de découverte…



→ En savoir plus Groupes loisirs, groupe affaires (séminaires, incentive), groupes d’enfants (colonies de vacances et classes de découverte), pour chaque typologie une réponse adaptée et sur mesure. L’équipe d’experts de Savoie Mont Blanc Tourisme vous propose une sélection d’offres « vitrine » : culturelles, actives, de découverte…

Séjours activités outdoor

La montagne est un véritable terrain de jeu pour la pratique des activités de plein air. L’été paradis de la randonnée pédestre, arpentez les espaces préservés des parcs et des réserves naturelles en vous appuyant sur les professionnels de la montagne. Vous arpenterez l’hiver ces mêmes espaces en raquettes à neige ou en ski de randonnée.

Via ferrata, escalade, VTT, alpinisme, sports d’eau vives… Programmez votre séjour sur mesure.



→ En savoir plus :

Compagnie des guides de la Vanoise

Compagnie des guides de Chamonix

Site dédié aux séminaires

Compagnie des guides de Saint Gervais



Contact :

M. Eric Charamel

Vanoise Voyages

eric.charamel@gmail.com

Tél 06 82 46 31 32 La montagne est un véritable terrain de jeu pour la pratique des activités de plein air. L’été paradis de la randonnée pédestre, arpentez les espaces préservés des parcs et des réserves naturelles en vous appuyant sur les professionnels de la montagne. Vous arpenterez l’hiver ces mêmes espaces en raquettes à neige ou en ski de randonnée.Via ferrata, escalade, VTT, alpinisme, sports d’eau vives… Programmez votre séjour sur mesure.M. Eric CharamelVanoise VoyagesTél 06 82 46 31 32

Ski m'arrange : un séjour 100% flexible

Partir aux sports d'hiver en Savoie Mont Blanc en dehors du traditionnel séjour du samedi au samedi, c'est désormais possible, y compris pendant les vacances scolaires ! Découvrez toutes les offres pour partir en décalé et choisissez votre durée de séjours. Ski m’arrange un concept de séjours 100% flexibles.



→ En savoir plus Partir aux sports d'hiver en Savoie Mont Blanc en dehors du traditionnel séjour du samedi au samedi, c'est désormais possible, y compris pendant les vacances scolaires ! Découvrez toutes les offres pour partir en décalé et choisissez votre durée de séjours. Ski m’arrange un concept de séjours 100% flexibles.



Horaires : 9h00-12H30 / 13h30-17h30

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi



Vos contacts :

Véronique HALBOUT & Thibault LIÉVAIN

Département Groupes et Distribution

btob@smbtourisme.com

Tel : +33 (0)1 44 86 04 60

Mobile : +33 (0)6 87 14 83 66



Site Groupes : groupes.savoie-mont-blanc.com

Site pro / rubrique distributeurs : pro.savoie-mont-blanc.com



9h00-12H30 / 13h30-17h30Du lundi au vendrediVéronique HALBOUT & Thibault LIÉVAINDépartement Groupes et DistributionTel : +33 (0)1 44 86 04 60Mobile : +33 (0)6 87 14 83 66

Lu 115 fois

Notez