Shanti Travel : le voyage Bruno Maltor est disponible à la vente !

" La première chose qui a fait que nous ayons choisi Bruno Malto, c'est tout simplement car chez Shanti Travel, nous adorons son travail. Nous le suivons depuis des années.



Nous nous sommes croisés sur un salon, je me suis aussi rendu à l'un de ses apéros (verre du voyageur), le courant est tout de suite bien passé.



Puis Bruno Maltor n'avait jusque-là jamais visité l'Inde, nous lui avons proposé de partir avec nous. Ce n'est pas notre 1er travail avec un blogueur, nous avons un accord avec Caroline du blog Tongs & Sri Lanka et cela se passe très bien.



L'objectif de ce partenariat étant de rajeunir la clientèle, mais aussi toucher de nouveaux moyens de communication. Quand vous voyez le nombre de vues que fait Bruno sur Instagram ou YouTube, c'est une audience conséquente qui vaut largement celle d'une chaîne de la TNT.



Nous voyons que ce type de rapprochement fonctionne, puis c'est une personne qui a les pieds sur terre, avec lequel il est très facile d'échanger et travailler, ce qui n'est pas toujours le cas.



Cela nous génère de la notoriété sur les réseaux sociaux et derrière des demandes. C'est un voyage signature, que nous avons co-construit ensemble, par la suite il va partager ces émotions et travaux avec sa communauté.



A priori, nous devrions continuer la collaboration. "