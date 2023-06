Appli mobile TourMaG



Sylvia Earle et Mike Horn rejoignent Explora Journeys

Sylvia Earle pionnière de l’exploration des grands fonds marin et ardente défenseure de la protection des océans et de la vie marine sera la marraine d’ EXPLORA I , le premier des six navires de luxe de la branche privée de luxe du groupe MSC. Mike Horn l’un des plus grands explorateurs vivants du monde, conquérant de l’impossible et militant écologique devient l’Ambassadeur d’Explora Journeys, la marque d’hospitalité de luxe du groupe MSC. Fort de son expertise, il participera à la création d’expériences inoubliables et durables et accompagnera les hôtes d’EXPLORA I dans la découverte de certains des lieux les plus reculés et encore préservés du monde.

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 19 Juin 2023

Sylvia Earle baptisera EXPLORA I au cours de la cérémonie de baptême qui se déroulera cet été à Civitavecchia en Italie. Le navire ira ensuite à Southampton au Royaume-Uni, point de départ de son voyage inaugural de 16 jours «



Mike Horn sera à bord d’ EXPLORA I pour le voyage vers les hautes latitudes de l’Amérique, prolongé de l’Islande et du Groenland. « reliera en 17 jours (du 9 au 25 septembre 2023) Reykjavik à New York.



EXPLORA I est conçu pour offrir à ses hôtes l’expérience d’un voyage d’exception tout en minimisant son impact environnemental. Il est équipé des dernières technologies respectueuses de l’environnement, prêt à s’adapter aux solutions énergétiques alternatives dès qu’elles seront disponibles. baptiseraau cours de la cérémonie de baptême qui se déroulera cet été à Civitavecchia en Italie. Le navire ira ensuite à Southampton au Royaume-Uni, point de départ de son Exploration épique des fjords et du cercle arctique ».sera à bord d’pour le voyage vers les hautes latitudes de l’Amérique, prolongé de l’Islande et du Groenland. « Geyser arctique, glaciers majestueux et terres de glace est conçu pour offrir à ses hôtes l’expérience d’un voyage d’exception tout en minimisant son impact environnemental. Il est équipé des dernières technologies respectueuses de l’environnement, prêt à s’adapter aux solutions énergétiques alternatives dès qu’elles seront disponibles.

Un ambassadeur conquérant de l’impossible Né en 1966 en Afrique du Sud, résidant en Suisse, Mike Horn se plait à repousser les limites du possible. Il a descendu le fleuve Amazone en hydrospeed, fait le tour du monde « Latitude zéro » en solitaire en suivant la ligne de l’équateur à pied à vélo et en bateau, 40 000 kilomètres en 16 mois. Il a parcouru les déserts, descendu des rapides, frayé son chemin dans la jungle. Il a gravi deux fois 8 000 mètres à la suite dans l’Himalaya sans oxygène, en « style alpin ».



L’Arctique, Mike Horn le connait très bien. Il a marché sur la glace, atteint le pôle Nord et traversé la longue nuit polaire. Avec l’explorateur norvégien Borge Ousland il se lançait en 2006 dans une aventure inédite : le pôle Nord en hiver. Durant deux mois, ils ont parcouru 1 000 kilomètres à ski, dans l'obscurité presque totale. En 2002, il entreprenait en solitaire un long périple autour du Cercle Polaire Arctique. À pied, à vélo, en Kayak, en voilier, ski ou ski tracté par un cerf-volant il bouclait son tour en 808 jours en décrochant au passage le record de la traversée du Groenland en 15 jours seulement ! Et la liste de ses exploits aux limites du possible ne s’arrête pas là.

Mike Horn avec les hôtes d’EXPLORA I dans les glaciers d’Islande et du Groenland Mike Horn sera à bord d’ EXPLORA I lors du périple vers les hautes latitudes d’Islande et du Groenland. « Geyser arctique, glaciers majestueux et terres de glace » reliera en 17 jours (du 9 au 25 septembre 2023) Reykjavik à New York.



Les hôtes d’ EXPLORA I partageront avec lui ce voyage dans les royaumes les plus septentrionaux de la terre. Ils partiront de Reykjavik capitale d’Islande cette île étrange de volcans et de glaciers, de cascades et de sources chaudes, une île où l’homme paraît absent et que l’on nomme à juste titre « terre de feu et de glace ». Ils s’aventureront dans les canyons du nord de l’Islande. Ils iront à Akureyri, situé près du plus grand fjord de l’île. À Isajjordur ils seront au cœur d’un territoire sauvage d’où ils observeront les baleines à bosse et des myriades d’oiseaux de mer.



En traversant le Détroit du Danemark, ils navigueront sur l’un des passages intérieurs les plus pittoresques du Groenland, le Détroit du Prince Christian, rivière emblématique de neige fondue qui se faufile entre d’étroites falaises de granit et de glaciers. Avec Mike Horn ils écouteront le craquement des glaciers, le grondement des banquises. Ils observeront les baleines à bosse et les oiseaux de mer.

Ils admireront la beauté glacée et l’immensité des paysages arctiques du Groenland et découvriront la richesse et l’histoire des Inuits peuple du grand Nord. Ils iront à Qaqortoq ancien comptoir et remarquable vivier d’art, de culture et d’histoire nordique, à Paamiut petit village hors du monde, à Nuuk qui, baignée par la mer du Labrador, est la plus septentrionale capitale du monde.



EXPLORA I mettra ensuite le cap sur la côte Est des États-Unis où il fera escale à Sydney en Nouvelle Ecosse et à Saint John sur la baie de Fundy. Au-delà de son magnifique parc national protégé où vivent quelque 200 espèces d’oiseaux et, du castor à l’ours noir, de nombreux mammifères, cette baie offre une merveille naturelle unique au monde : ses marées géantes sont les plus hautes du monde !



Ce périple exceptionnel se terminera à New York, une ville que l’on découvre ou que l’on retrouve toujours avec une même fascination, une ville que l’on arpente fasciné, ébloui par sa beauté, son énergie, sa créativité.



À bord, sur la glace et sur terre Mike Horn, conquérant de l’impossible au franc-parler, apportera aux grands voyageurs hôtes d’EXPLORA I, toute son expertise. Autour d’un feu de bois, au cours de balades à pied au cœur de paysages immaculés, en kayak ou dans le cadre de causeries à bord, il parlera de ses motivations profondes, de ses inspirations, il racontera ses récits de courage et de survie.

Sylvia Earle, légende de l’océanographie Pionnière de l’exploration des grands fonds marins, docteur en biologie marine, exploratrice, conférencière, auteure avec près de 220 publications scientifiques et 13 livres, l’américaine Sylvia Earle est une légende de l’océanographie. En 1970 elle dirigeait la première mission composée uniquement de femmes du projet Tektite II, un habitat sous-marin situé à 15 mètres de profondeur au large des îles Vierges. Cette installation permet aux scientifiques de rester en profondeur durant au moins deux semaines sur des missions sous-marine. Durant cette première, Sylvia Earle étudiait déjà l’effet de la pollution sur les récifs coralliens.

En 1979, elle établissait le record féminin de plongée lors d'une descente à 381 mètres de profondeur. Elle a été la première femme à occuper le poste de scientifique en chef de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique. Le 21 novembre 1985 elle plongeait à bord du Deep Rover au large de San Diego (Californie) et devenait la première femme à atteindre en solitaire 1 000 mètres de profondeur.



Sylvia Earle a participé à 70 missions scientifiques et passé plus de 7 000 heures en expéditions sous-marines. Elle lançait en 2010 la Fondation Mission Blue visant à créer autour du globe des aires marines protégées, les « Hope Spots ». Sa Fondation organise régulièrement des expéditions océaniques qui mettent en lumière les écosystèmes indispensables et contribuent à leur protection.



En décembre 2022 dans le cadre de la COP15 sur la biodiversité à Montréal, elle plaidait encore et toujours pour une protection forte des mers, et notamment des grands fonds « pas encore détruits mais déjà endommagés » disait-elle.



Son implication auprès d’Explora Journey souligne l’engagement de la marque de luxe en faveur du voyage en mer durable et de la conservation des océans.

À propos d’Explora Journeys Née au cœur de l’hospitalité de prestige suisse, Explora Journeys est la branche privée de luxe du groupe MSC, dont le siège social se situe à Genève. La marque est née de la vision de longue date des propriétaires de redéfinir l’expérience océanique pour une nouvelle génération de voyageurs de luxe exigeants, en s’appuyant sur les 300 ans d’héritage maritime. La marque aspire à créer un « état d’esprit océanique » unique en connectant les hôtes à la mer, à eux-mêmes et à des personnes partageant les mêmes valeurs, tout en proposant des itinéraires remarquables qui associent des destinations renommées à des ports moins fréquentés, pour un voyage inspirant la découverte sous toutes ses formes.



Une flotte de six navires, dont deux sont en construction, sera lancée de 2023 à 2028. En s’équipant des dernières technologies environnementales et marines, Explora Journeys offre un nouveau style d’expérience océanique transformatrice. Lorsque EXPLORA I prendra la mer en juillet 2023, elle proposera 461 suites, penthouses et résidences donnant sur la mer, conçues pour être des « maisons en mer » pour nos hôtes, toutes avec une vue imprenable sur l’océan, une terrasse privée, un choix de onze expériences gastronomiques distinctes, à travers six restaurants et room service, douze bars et salons intérieurs et extérieurs, quatre piscines, de vastes terrasses extérieures avec des cabanons privés, des installations de bien-être et des divertissements raffinés. Inspiré par l’héritage européen de la société, Explora Journeys offrira à ses hôtes une expérience océanique immersive et une hospitalité à la fois respectueuse et intuitive.

