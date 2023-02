TUI France lance sa nouvelle brochure TUI sélection

Notre souhait est de devenir la référence en matière de service sur le marché français du tourisme

Nous sommes plus que légitimes pour y parvenir. TUI France est le seul tour opérateur français à maîtriser chaque point de contact de la relation client, avant, pendant et après leur voyage. Cette immense force nous permet d’être au plus près de nos vacanciers

Toutes ces offres sont en « Choix Flex », les voyageurs peuvent choisir la durée de leur voyage de 3 à 21 nuits, la date de départ qui leur convient ainsi que la compagnie aérienne.Les partenaires mis en avant dans cette nouvelle brochure sont : Riu, TUI Blue, SplashWorld, TUI Suneo, Solea (Île Maurice, Réunion, Seychelles, Zanzibar, Kenya, Guadeloupe, Martinique, République dominicaine), MSC pour des croisières en Méditerranée, en Europe du Nord et même à Miami, CroisiEurope pour des croisières fluviales sur le Mékong (Vietnam et Cambodge) et le Douro (Espagne et Portugal), Kuoni (Maldives), Worldia pour les week-ends et city trips (Grèce, Italie, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, USA) et FTI pour des séjours en Egypte, Turquie et Malte.L’offre TUI Musement est également présente sur toutes les pages d’introduction des destinations afin d’offrir aux voyageurs la possibilité de réserver leurs excursions, spectacles et activités avant le départ.» explique Dirk Van Holsbeke , Directeur Général de TUI France. «» complète Christophe Fuss , Directeur Général adjoint.