Production, services, organisation interne : quel visage pour le nouveau TUI France ? 🔑

Sur la même tendance, l'été 2023 « s'engage plutôt bien », se réjouit Christophe Fuss.



Le Groupe TUI a notamment pu compter sur ses offres early booking, Les Primos, pour booster les ventes. « Nous avons beaucoup plus de réservations que l'année dernière, car nous ne sommes plus dans la même situation vis-à-vis du Covid, et malgré l'inflation, les clients n'ont qu'une envie : partir ».



Cela se traduit au niveau des chiffres par une hausse des prises de commandes de +83% au global par rapport à l'été 2022, dont +96% pour les clubs et +59% pour les circuits. « Il y a d'un côté un phénomène de prise de revanche de la part des voyageurs, mais aussi des séjours à l'étranger qui sont redevenus compétitifs en termes de prix, par rapport aux tarifs opérés pour des séjours en France », analyse Christophe Fuss.



Dans le « top destinations », on retrouve sans grande surprise la Grèce, l'Espagne, l'Italie (Sicile et Sardaigne), puis le Maroc et le Monténégro. Une situation très similaire aux années pré-Covid somme toute...



D'ailleurs, les réservations en dernière minute commencent aussi céder la place à l'anticipation. « Nous nous apercevons que beaucoup de clients réservent entre J-90 et J-180, soit entre 3 et 6 mois avant le départ , note Christophe Fuss.



Il faut dire que nous sommes dans une période inflationniste, et une partie des clients a choisi de réserver tôt pour bénéficier d'un tarif avantageux ».



Autre fait : les ventes Groupes repartent à la hausse. « Les réservations à moins d'un an étaient de 15% en 2022, elles sont passées à un peu plus de 23% cette année », souligne le DGA de TUI France.



Il préfère toutefois resté sur ses gardes, à l'approche des prochains mouvements sociaux, qui pourraient venir freiner les ventes. « Les gens peuvent vite avoir peur ».