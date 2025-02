TUI Group : le package dynamique progresse de 18% au 1er trimestre 2025 3,7 millions de clients au premier trimestre 2025

TUI Group a publié ses résultas pour le premier Trimestre 2025 (octobre à décembre 2024). Le chiffre d’affaires du groupe a ainsi augmenté de 13 % pour atteindre 4,9 milliards d’euros.



Rédigé par Céline Eymery le Mardi 11 Février 2025

TUI Group a présenté ses résultats pour le premier trimestre 2025 (octobre à décembre 2024). Sur la période, le groupe a fait voyager 3,7 millions de clients. Le chiffre d’affaires a ainsi augmenté de 13 % pour atteindre 4,9 milliards d’euros (T1 2024 : 4,3 milliards d’euros).



L’EBIT sous-jacent s’est amélioré pour atteindre 50,9 millions d’euros (6,0 millions d’euros l’année précédente). A noter également que le nombre de vacanciers ayant opté pour des packages dynamiques a augmenté de 18 % pour atteindre 0,7 million de clients, un segment sur lequel le groupe souhaite accélérer.



Le communiqué souligne les très bonnes performances d'Holiday Experiences, qui comprend Hotels & Resorts, Cruises et TUI Musement (Tours & Activities) : le résultat "record" atteint 150,3 millions d'euros pour la période d'octobre à décembre 2024 (année précédente : 90,7 millions d'euros).

TUI Group : l'EBIT sous-jacent dans la région Ouest en progression de 2 M€ "bénéficié d'une demande toujours plus élevée, notamment pour des forfaits dynamiques, dans un environnement très concurrentiel" ajoute le groupe.



"Comme prévu, l'EBIT sous-jacent a diminué de 31 % au total à -125,2 millions d'euros (exercice précédent : -95,4 millions d'euros), en raison de la saisonnalité plus élevée des investissements avant l'été par rapport à l'exercice précédent."



L'EBIT sous-jacent dans la région Ouest (Pays-Bas, Belgique, France) s'est amélioré de 2 millions d'euros à -44,0 millions d'euros (exercice précédent : -46,3 millions d'euros).



« TUI est stratégiquement bien positionné. Grâce à notre modèle commercial intégré, nous créons des synergies entre les deux secteurs d’activité Markets + Airline, avec nos voyagistes et notre activité aérienne, et Holiday Experiences, avec nos propres hôtels, croisières et TUI Musement. La feuille de route est claire : nous accélérons notre transformation et visons une croissance mondiale. Nous avons fixé le cap pour cela au cours du dernier exercice et nous continuerons à le faire de manière cohérente en 2025.



Le premier trimestre le montre : notre stratégie porte ses fruits, nous sommes opérationnels. Les gens accordent la priorité à leurs vacances, même en période de changement, et même dans un environnement économique difficile en Europe pour presque tous les secteurs.Pendant dix trimestres consécutifs, TUI a réussi à aligner les tendances, la stratégie et la performance opérationnelle », a déclaré Sebastian Ebel , PDG du groupe TUI.

Eté 2025 : des réservations en hausse de 2% La dynamique positive des réservations pour l'hiver 2024/25 et l'été 2025 se poursuit, les réservations actuelles ayant augmenté de 2 % par rapport à l'année dernière. Les destinations les plus prisées des clients de TUI pour l'été 2025 sont à nouveau l'Espagne, la Grèce et la Turquie. les prix moyens sont en hausse de 4% sur la saison estivale.



Le Groupe table pour l'exercice 2025 sur une augmentation du chiffre d'affaires de 5 à 10 % sur un an et sur une croissance de l'EBIT sous-jacent de 7 à 10 % par rapport à l'année précédente, "notamment en raison des attentes pour l'été 2025, y compris un effet de décalage de Pâques d'environ 30 millions d'euros au troisième trimestre".

