Tiqets franchit le cap symbolique des 30 millions de billets

La digitalisation des activités est l'actuel gros dossier du secteur du tourisme. Créée en 2014 à Amsterdam pour rendre la culture accessible, Tiqets vient de franchir le cap symbolique des 30 millions de billets vendus. L'application a été téléchargée plus de 3,9 millions de fois.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 25 Juillet 2023





Le secteur des activités connait une digitalisation timide, alors que 82% des réservations se font manuellement. Le marché représente 167 milliards d'euros dont seulement 5% sont distribuées par les OTA.



"C'est encore loin derrière l'hôtellerie et l'aérien, mais c'est le segment qui augmente le plus rapidement (+10%), dans tous les pays, "







Créée en 2014 à Amsterdam, la start-up vient de franchir le cap symbolique des 30 millions de billets vendus. L'enjeu est énorme et les concurrents atteignent des tailles de plus en plus significatives.Le secteur des activités connait une digitalisation timide, alors que 82% des réservations se font manuellement. Le marché représente 167 milliards d'euros dont seulement 5% sont distribuées par les OTA." expliquait en 2019 Charles Antoine Duron, Head of Travel Industry chez Google. Tiqets s'est positionnée comme l'un des acteurs sur lequel il faut compter pour mener à bien la digitalisation du secteur.

Tiqets : La Sagrada Familia plébiscitée par les Français Présente dans 17 langues et 62 pays, la jeune pousse propose plus de 7000 activités, dans 1 200 villes.



Le trente-millionième client est un voyageur norvégien qui explorait Milan, en Italie. Il a acheté un coupe-file à la cathédrale du Duomo.



Les voyageurs français ont jeté leur dévolu sur les entrées rapides de la Sagrada Familia (15,52% de ventes), devant le coupe-file du musée du Vatican (14,04%), puis le " Lisbonne card " (11,41%).



Le premier site français réservé auprès des Français est le Musée d’Orsay (9e place du top 10).



Dans le Top 10 des pays choisis par les voyageurs français nous retrouvons l'Italie (46,49%), l'Espagne (20,38%) et la France (19,09%).

