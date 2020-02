Top 5 : Diam's, le coronavirus... et moi et moi et moi

"elle n'a ni l'un ni l'autre".

"Nous avons envoyé un dossier à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du 93 et au service des enquêtes.



Une plainte a également été déposée auprès du tribunal d'instance et nous avons sensibilisé le Conseil français du culte musulman, ainsi que l'association SOS pèlerins. Le dossier est suivi de très près"

Tout le monde ne peut pas lancer une agence de voyages en claquant des doigts.Un site web, un numéro de tel... et zou... pim pam poum le tour est joué ! Et bien non, la profession est réglementée par le code du tourisme. Garantie financière, RCP et immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours d'Atout France sont obligatoires pour pouvoir vendre des voyages.. En effet l'ancienne rappeuse a lancéspécialisée dans les pèlerinages en Arabie Saoudite, à la Mecque et à Médine.. Selon Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage qui s'est saisi du dossier,a t-il précisé...