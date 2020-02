Italie : "il y a plus de morts par accidents de trottinettes que par le Coronavirus"

La recherche actuellement sur le coronavirus est faite en Chine, en France l'Institut Pasteur conserve le virus et fait de la recherche sur un vaccin. Toutefois selon le Docteur Raoult, il n'y aura pas de vaccin compatible avec l'urgence épidémique existant actuellement.



Didier Raoult a signalé en France qu'il y avait un papier sorti dans la presse scientifique, démontrant que la chloroquine avait non seulement un effet in vitro sur le coronavirus, mais aussi sur une cohorte de patients ayant testé le médicament ces dernières semaines.



Il n'est pas l'auteur de la découverte, mais en raison de sa fonction et de sa notoriété, il appelle à se préparer massivement à son déploiement. Guérir la maladie est une autre chose, car dans l'immense majorité des cas le malade est guéri spontanément.



En tout cas le médicament a une efficacité pour prévenir certaines aggravations de la maladie.



Il précise : "En France il y a seulement quelques cas depuis ce mercredi 26 février 2020, donc il nous est impossible de faire un test. Il permet d'améliorer l'efficacité de la prise en charge du patient et de diminuer les risques d'aggravation du malade, mais aussi d'augmenter ses chances d'une guérison rapide.



Une chose est sûre, si un patient se présente aux hôpitaux marseillais pour une infection au coronavirus chinois, le Docteur Raoult recommande le traitement à la chloroquine. La Chine ayant de nombreux patients, ils peuvent mener une évaluation du traitement.



Les Chinois sont en train d'investir massivement le sujet, et là-bas la chloroquine est le traitement de référence pour la maladie.



Vous savez, il y a plus de morts par accidents de trottinettes en Italie que par le Coronavirus. Cette psychose et emballement médiatique viennent d'une sensibilité de la race humaine au risque d'extinction. Anthropologiquement, il y a toujours une raison pour laquelle nous allons tous mourir, chaque génération à ses fantasmes autour de la disparition de l'espèce humaine.



Il se trouve que les épidémies font partie du monde moderne, donc forcément cela suscite l'inquiétude. Il y a une fascination des épidémies chez les hommes, il suffit de voir le succès retentissant des sites qui en parlent.



Il faut être responsable, que les équipes médicales jouent leur rôle, il faut raison garder et ne pas contribuer à une panique générale nourrie par une communication hasardeuse ou des discours alarmistes.



De facto, si nous regardons les chiffres, lundi 24 février 2020, il y avait seulement 500 nouveaux cas dans le monde de coronavirus, ces chiffres ne justifient pas cette panique massive. Il y a chaque année quelques dizaines de millions de morts dans le monde dus aux infections respiratoires virales, il y en aura quelques centaines de plus.



Si vous regardez les nouveaux cas, le taux de nouvelle contamination est de moins de 1% en ce moment, c'est très faible et ça laisse entendre que l'épidémie touche à sa fin."