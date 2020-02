Air France-KLM : Ben Smith a-t-il mangé son pain blanc ?

Il a enterré Joon, boosté transavia, stoppé l'A380, pacifié (?) le SNPL (en lâchant un peu de lest) et mis de l’ordre dans une entreprise au bord de l’implosion.



Pas mal en 18 mois, non ?



Pourtant, après quelques décisions courageuses prises crânement sur un véritable champ de mines syndical, il semble que la méthode Ben Smith connaît quelques ratés...



Chassez le naturel, il revient au galop ?



Le Canadien, habitué au pragmatisme anglo-saxon, est pris en tenailles entre une entreprise qui n’en finit plus de se (re)structurer et un marché international délétère, où les alliances se font et se défont au gré des conjonctures.



Un marché volatile aussi dont la fragilité est inversement proportionnelle à l’expansion et que le moindre virus peut rapidement gripper. Le dernier en date devrait coûter près de 200 millions d’euros à la compagnie.



L’industrie du transport aérien est en pleine mutation, ce n’est pas un scoop. Exit les canards boiteux au vol erratique. La déroute du pavillon français confirme le changement de paradigme : dans la cour des grandes, les places sont désormais inaccessibles ou presque.



Voilà l’équation à plusieurs entrées que doit résoudre Benjamin Smith.