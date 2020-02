Air France : un mouvement de grève prévu à Orly et dans les escales régionales

Les cinq syndicats du réseau court-courrier d'Air France (CGT, FO, CFDT, CFE-CGC et Unsa) ont déposé un préavis de grève pour vendredi 21 et samedi 22 février 2020, peut-on lire dans un tract de la CGT.



Ce mouvement concerne l'aéroport de Paris Orly et ceux de province (Strasbourg, Mulhouse, Toulouse, Nice, Toulon-Hyères, Marseille, Bastia, Ajaccio, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Lyon).