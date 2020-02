Air France : pas de grève des pilotes Hop ce vendredi 21 février 2020

Chez Air France-KLM, les négociations se poursuivent entre la direction et le principal syndicat de pilotes de Hop, le SNPL. Malgré le préavis initialement déposé, il n’y aura finalement pas de journée de grève ce vendredi 21 février, a-t-on appris de sources syndicales.



Pour permettre aux négociations d’avancer, le préavis de grève est repoussé au lundi 24 février 2020.



Un texte a été proposé par la direction et sera soumis aux responsables syndicaux lors d’un conseil du SNPL mardi 18 février 2020. La décision de poursuivre la grève ou non sera prise à ce moment là.