Résultats : l'année 2019 contrastée d'Air France-KLM

En 2020, la direction d’Air France-KLM veut poursuivre sa politique de rationalisation et de réduction des coûts unitaires avec un objectif de -1% à change et carburant constants.



« Nous allons optimiser plus notre flotte, nos cabines, notre réseau, notre modèle opérationnel… toutes les composantes clefs du groupe » , explique Benjamin Smith.



Le groupe prévoit aussi un plan d’investissement de 3,6 milliards d’euros sur l’année en cours, avec une facture carburant attendue en baisse de 300 millions d’euros par rapport à 2019, à 5,2 milliards d’euros.



Des économies de carburants qui pourraient bien être effacées par la crise du coronavirus.



Alors qu’un retour au programme de vols normal n’est pas prévu avant au moins avril 2019, la compagnie tricolore estime déjà ses pertes entre 150 et 200 millions d’euros.