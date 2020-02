Hégire Voyages : quand Diam's lance son agence de voyages sans s'immatriculer... "La boulette" ?

Du côté d'Atout France, en tous cas, " aucune démarche n'a été entreprise de la part d'Hégire Voyages ", nous indique un porte-parole du GIE.



Mais il y en a un autre pour qui l'information n'est pas passée (inaperçue). " Pour organiser des pèlerinages à La Mecque, l'agence doit être immatriculée auprès d'Atout France et référencée par le ministre compétent en Arabie Saoudite.



Elle n'a ni l'un, ni l'autre ", indique Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage.



Entre vendredi 21 et lundi 24 février 2020, ses équipes sont donc passées à l'action. " Nous avons envoyé un dossier à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du 93 et au service des enquêtes.



Une plainte a également été déposée auprès du tribunal d'instance et nous avons sensibilisé le Conseil français du culte musulman, ainsi que l'association SOS pèlerins. Le dossier est suivi de très près ", ajoute Jean-Pierre Mas.



Comme diraient certains pros du tourisme qui ont aussi lu l'info sur les réseaux sociaux : " Mel, assieds-toi faut qu’on parle, je vais t’expliquer qu’on est une profession réglementée...Immatriculation, RCP, garantie financière, Mel, je le sens, je le sais, je me fous pas de to "...