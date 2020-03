Hégire Voyages : l'agence de Diam's, à peine lancée, déjà menacée...

Nous avons contacté Hégire Voyages en Arabie Saoudite. Un porte-parole de la société nous a confirmés, mercredi 4 février, travailler pour le groupe World Tour France, aussi connue sous le nom d'Alidade Voyages, et dirigé par Jean-Alain Boumsong, un ancien footballeur international.



" Nous intervenons auprès de WTF en tant que conseillers voyages, uniquement sur la Omra , nous précisait-il. Nous n'encaissons pas l'argent ."



Pour rappel, la Omra correspond au "petit pèlerinage" qui ne nécessite pas de visa religieux comme le Hajj, mais seulement un visa touristique.



Mais depuis cet appel, la situation de World Tour France a changé.



Après vérification sur le registre des opérateurs de voyages et de séjours d'Atout France, l'agence a été radiée, jeudi 5 mars 2020. Elle était auparavant garantie par l'APST et bénéficiait d'une RCP chez Hiscox Europe.



La semaine dernière, nous avions déjà tenté de joindre l'agence Alidade Voyages, afin d'en savoir plus sur son partenariat avec Hégire Voyages.



Mais déjà la ligne téléphonique fixe ne fonctionnait plus, les mails nous revenaient et le site Internet était hors-service.



Sur place, jeudi 27 février 2020, nous n'avions pu que constater la porte close, les grilles baissées et l'enseigne recouverte d'un film blanc.



Le facteur passant par là nous avait confirmé que l'agence était fermée depuis trois semaines, de même qu'une agence de voyages voisine. " Je passe devant l'agence tous les jours et elle est fermée depuis plusieurs semaines. Il y a 3 semaines environ, l'enseigne a été bâchée ", témoignait une conseillère voyages.



Aujourd'hui, la réponse semble évidente.