Report des voyages scolaires en Italie : les TO spécialistes s'organisent

l'emballement médiatique est assez fort et les clients se questionnent également sur les voyages en Espagne ou en Angleterre

Nous sommes en discussion avec nos assureurs depuis quelques jours déjà, pour réduire au maximum l'impact financier pour nos clients

s'il y avait un risque certain d'aller en Vénétie, ce sont tous ceux qui y sont allés qui devraient être contrôlés et non pas juste les enfants

c'est complètement irrationnel.



D'un côté, on empêche les enfants d'aller en Italie et de l'autre, ce soir, 3 000 Turinois seront à Lyon pour un match de football. On est dans le traumatisme et la précipitation.



Il faut rester dans l'esprit de dire que les pays sont pris dans le piège de donner des consignes. C'est d'une incohérence totale. On attend une prise de conscience et de décision globale et cohérente

Il faut dire que ", ajoute Antoine Bretin pour Verdié Voyages.Car, si le mois de mars est un des plus importants de l'année pour les voyages scolaires - entre 60 et 100 départs pour Verdié notamment -, le TO s'interroge également pour", précise Antoine Bretin.Interrogé en marge d'une conférence de presse, ce mercredi 26 février 2020, Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage, a déclaré : "".Pour René-Marc Chikli, président du Syndicat des entreprises du tour-operating (SETO), "".