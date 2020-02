Coronavirus : le Quai d'Orsay conseille de reporter les voyages scolaires vers l’Italie

Si l'épidémie en Chine fléchit avec 400 nouveaux cas recensés dans la journée du mardi 15 février 2020, un autre pays montre des signes d'inquiétude face au coronavirus.L'Italie est devenu en l'espace de quelques jours le 3e pays le plus contaminé, derrière la Chine et la Corée du Sud. Avec 322 cas et 10 morts recensés, la situation se complique passablement.Compte tenu de l'évolution de l'épidémie, le Quai d'Orsay vient de mettre à jour ses recommandations aux voyageurs.Pour les ressortissants présents sur place, il est conseillé de suivre les consignes des autorités locales, de consulter le site de l'OMS ou encore de l'Ambassade de France en Italie.