Top of Travel a rapatrié l'ensemble de ses clients

Top of Travel informe les derniers clients du tour-opérateurs sont rentrés vendredi 20 mars 2020 vers 23H. Ils arrivaient du Cap Vert. " Avec ces derniers retours, tous les clients à destination ont été rapatriés entre mardi et vendredi et ceci sans regarder aux coûts importants que cela a engendré ." indique le tour-opérateur dans un communiqué de presse.



"Notre unique objectif a été de rapatrier nos clients avant la fermeture des frontières.



Nos équipes ont travaillé d’arrache-pied pour trouver des solutions avec nos partenaires compagnies aériennes et notamment Transavia qui a été d’une aide très efficace et précieuse, nos partenaires hôteliers, nos partenaires réceptifs ainsi que parfois les autorités locales. Nous remercions sincèrement et chaleureusement tous nos partenaires pour leur implication dans ces moments inédits et compliqués.



Nous remercions aussi toutes les agences qui ont fait preuve de grand professionnalisme en nous soutenant et en rassurant leurs clients."