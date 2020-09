Tourisme : entre incertitudes, nouvelles brochures et colère... les tour-opérateurs sont dans le brouillard !

Si un produit prophylactique pouvait être commercialisé avant la fin de l'année 2020, il sera trop tard pour sauver l'arrière-saison.



" Nous avons une demande importante, car notre clientèle orientée luxe est moins craintive, sauf que nous n'avons rien à proposer, " peste le PDG d'Elux Groupe.



Pour la prochaine saison, l'étranger ne devrait représenter que 20% de ses produits, avec une offre tournée massivement vers la France et l'Europe. Et sa nouvelle gamme "Sensation, autour de séjours bien-être et sport" sera distribuable par toutes les agences françaises.



Du côté de Top of Travel, la situation est plus radicale.



L'incertitude croissante pesant sur les frontières a envoyé aux calendes grecques, les multiples réunions pour établir une production digne de ce nom pour la fin de l'année.



" En juin, j'ai décidé de tout reporter à l'année prochaine. Je ne vois pas l'intérêt de mettre en place des voyages qui ne pourront pas se dérouler correctement, " lance Helmut Stückelschweiger.



Si les autres ont pris le contre-pied du spécialiste des séjours à l’écart du tourisme de masse, il demeure de nombreuses inconnues.



" Sur cet automne, il est très difficile d'avoir une visibilité car tout dépendra des pays qui seront ouverts. Je pense qu'au final, nous aurons des chiffres similaires à ceux enregistrés cet été, " prédit Jean-François Rial, le PDG de Voyageurs du Monde.



Soit entre 15 et 20% des volumes habituels.



Et ce flou artistique se retrouve plus ou moins chez chacun des dirigeants interrogés. Si les brochures sont prêtes à être distribuées, le contenu a été allégé.



" L'offre est assez classique pour l'hiver prochain, mais elle a été adaptée en conséquence.



Eventuellement pour l'année prochaine, nous allons réfléchir à une destination que nous ne faisons pas pour nous permettre de sauver la face, " confie, le patron de Kuoni France.



Ce pays refuge pourrait être le Portugal ou une autre destination européenne assez sécurisée et touristique pour permettre un report des voyageurs français.



Pour NG Travel et ses multiples clubs, la production sera divisée par quatre ou cinq, avec seulement une dizaine d'adresses à disposition et quelques surprises.



" Il y aura des nouveautés en Europe, avec une nouvelle destination ski, mais aussi des stations balnéaires, " prédit Olivier Kervella.



Et bientôt des Kappa Club ou Coralia Club en France ?



" La question nous nous la posons tous les jours. Il existe sur le marché beaucoup d'acteurs et je ne vois pas, pour le moment, comment faire mieux qu'eux ou moins cher, " se questionne le patron.