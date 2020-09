Interview : le Pr Philippe Karoyan a inventé un leurre pour tromper la Covid-19... et ça marche !

Effectivement, cela nous permettra d'accéder aux plateformes in vivo. Vous avez deux plateformes in vivo qui existent, l'une hamster et singe vert.Ces deux lieux d'expérimentation ont été validés par l'ensemble de la communauté scientifique, car ce sont des animaux qui expriment la même cible nécessaire au virus pour infecter les cellules.Les deux animaux sont sensibles à l'infection par le SARS-Cov-2. L'accès à la plateforme "hamster" coûte 200 000 euros, elle est obligatoire, et celle singe coute 500 000 euros, elle est obligatoire pour aller plus loin.Il nous faudra aussi 100 000 euros pour faire fabriquer le produit en quantités suffisantes, et 100 000 pour les études de formulation.Ainsi, autour d'un million d'euros, il nous sera possible de travailler sereinement. Roger Legrand est un docteur au CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) et c'est lui qui a mis en place la plateforme des singes verts.Nous sommes en contacts avancés. Si j'ai l'argent dès demain, les tests pourront démarrer.Vous avez raison, c'est pourquoi nous avons envisagé dès le départ de construire un processus prophylactique (ayant pour but de prévenir l'apparition, ndlr).Tout simplement, car il est beaucoup plus rapide d'accéder à un outil prophylactique, donc de prévention, que de thérapeutique.A ce niveau, vous avez raison, il faut 10 ans d'essais cliniques.Sauf que si nous démontrons que le produit est efficace chez l'animal, donc in vivo dans le cadre du profil prophylactique, il nous sera possible de développer le produit.Je connais plein de groupes pharmaceutiques qui ont développé des sprays et qui se proposent de formuler mon produit sous cette forme. Donc ça peut aller très rapidement.