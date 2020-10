Tourisme : le fonds de solidarité élargi aux entreprises jusqu'à 50 salariés

Bruno Le Maire Ministre de l'économie et des finances a annoncé ce jeudi 8 octobre 2020 lors d'un point presse un élargissement des entreprises concernées par le fonds de solidarité.



Actuellement 150 000 entreprises bénéficient de ce dispositif dans les secteurs du tourisme, de l'événementiel, de la culture et du sport. De nouveaux secteur pourront y accéder : fleuristes, graphistes, bouquinistes des quais de Paris, les arts de la table ou encore les blanchisseries.



" Nous allons ajouter au total 75 000 entreprises qui pourront en bénéficier" a précisé Bruno Le Maire.



Ce fonds de solidarité était réservé jusqu'ici aux entreprises de moins de 20 salariés. Le Ministre de l'économie et des finances a aussi annoncé un élargissement de cette aide aux entreprise jusqu'à 50 salariés.