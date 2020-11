Toutes les marques Enterprise restent ouvertes pendant le confinement

La location de voiture fait partie des activités désignées comme essentielles. Le groupe Enterprise Holdings et l’ensemble de ses marques, Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental et Alamo Rent A Car, restent ainsi ouverts pendant le nouvel épisode du confinement, décrété le 30 octobre dernier.



"Si l’activité devrait être à nouveau réduite pendant les prochaines semaines, celle-ci sera néanmoins plus importante que lors du premier confinement, notamment concernant la demande de véhicules de remplacement, grâce aux plus grands nombres de déplacements autorisés" précise le loueur dans un communiqué de presse.



"En tant que fournisseurs de services essentiels, nous avons à cœur d’adapter notre activité à la situation, afin de répondre aux besoins de mobilité autorisée dans le cadre du reconfinement " a déclaré Guirec Grand-Clément, Directeur des Opérations Enterprise France.