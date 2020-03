Travel Europe / Visit Europe : pas de supplément sur les reports jusqu'au 30 avril 2021

Travel Europe et Visit Europe ont rapatriés l'ensemble de leurs clients sur les destinations Europe mais aussi Jordanie et Israël.



Les deux voyagistes qui appartiennent au groupe Travel Europe proposent à tous ses clients groupe ou individuel qui avaient réservé un voyage, de reporter celui-ci sans aucun supplément jusqu’au 30 avril 2021.



" Les équipes du TO sont à pied d’œuvre et travaillent actuellement sur de nouvelles offres qui permettront, au moment de la reprise des activités, d’oublier les mauvais jours grâce à des formules innovantes et positives " indique un communiqué de presse qui précise que les équipes restent à l'écoute des agences de voyages et des partenaires.