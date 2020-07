UIA reprend ses liaisons entre Paris et Kiev

Ukraine International Airlines (UIA) a repris ses vols entre Paris et Kiev pour l'été 2020 depuis le 1er juillet 2020. La compagnie opère 2 vols hebdomadaires (mardi et dimanche*).



En août, UIA vise à étendre le nombre de ses destinations internationales en ajoutant 2 à 3 fréquences par semaine.



La carte du réseau comprendra alors pour la France aussi Kiev - Nice (NCE).



Le gouvernement ukrainien a pris des mesures facilitant le passage de la frontière ukrainienne. En particulier, les pays de départ ont été divisés en zones vertes et rouges. Les passagers arrivant d'une "zone verte" ne subissent ni observation ni auto-isolement en Ukraine. Les passagers en provenance d'une "zone rouge" doivent rester sous observation obligatoire de 14 jours.